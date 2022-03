俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人「零下酷寒沒暖氣」只能挨凍

▲ 馬力波一家醫院裡,醫護人員的子女裹著毯子取暖。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭第12天,先前宣布在烏國南部港口城市馬力波(Mariupol)停火,開放「人道走廊」撤離平民,卻二度宣告破局。當地官員指控,俄軍不僅違反協議,在停火期間開砲,還破壞馬力波及頓內茨克地區(Donetsk)的天然氣管線,導致75萬居民在攝氏零下低溫之下無暖氣可用。

《美國有線電視新聞網》(CNN)報導,烏克蘭國會議員索夫桑(Inna Sovsun)1日在推特發文表示,「頓內茨克-馬力波的天然氣管線被俄國佔領者破壞。現在戶外溫度還是很常降到攝氏0度以下,但有75萬人沒有暖氣可用。近百萬名當地人將面臨人道主義災難及被凍死的危險」,最後喊話在烏克蘭上空設禁飛區。

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now.