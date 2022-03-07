美拒設禁飛區原因曝光！　他驚揭：恐引「世界第三次大戰」

▲美國參議員認為，在烏克蘭設立禁飛區恐將引發第三次世界大戰。圖為俄國空軍日前與白俄進行聯合軍演。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基就不斷呼籲西方在烏克蘭上空設立禁飛區，但俄羅斯總統普丁卻警告，任何設置禁飛區的國家將被視為介入武裝衝突，讓烏國的請求窒礙難行。美國最近有多位政治人物在媒體上講話，公開表達他們同意美國不實施禁飛區的立場，因為「這可能會引發第三次世界大戰」。

據BBC報導，美國參議員魯比歐（Marco Rubio）6日告訴CNN，設立禁飛區基本和「展開第三次世界大戰」無異，「人們必須了解禁飛區是怎麼操作的，因為現況不是說你設置了禁飛區，其他人就會遵守。而且一旦俄羅斯的飛機飛入禁飛區，那美國就必須將它擊落，而它所帶來的後果是難以想像的」。

另一位參議員墨菲（Christopher Murphy）也在福斯電視台指出，他認為實施禁飛區與美、歐的利益不符，「這麼做可能會導致世界2個最大、裝備最精良的核武器國家直接向對方開戰」。不過，參議院議員曼欽（Joe Manchin）卻持相反意見，他告訴NBC，他不會拒絕設立禁飛區，「因為我什麼都願意考慮」。

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