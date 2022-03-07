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為心肝寶貝而唱！　桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱傳送愛與祝福

▲桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱，傳送愛與祝福。（圖／望見書間新住民團隊提供）

▲桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱，傳送愛與祝福。（圖／望見書間新住民團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為心肝寶貝而唱！位於桃園區後站的「望見書間」，多年來耕耘新住民與移工議題，不遺餘力，6日舉辦一場溫馨的「遙曲徜徉-新住民原鄉搖籃曲紀錄」歌唱活動，市府新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭說，聽到了來自越南、印尼、韓國、馬來西亞的各國搖籃曲，讓她深深感受到每一首搖籃曲，都是父母傳送給寶寶的無限愛與祝福！▲桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱，傳送愛與祝福。（圖／望見書間新住民團隊提供）

▲第1名得獎者歐彩萍(站立第一排右二)、第2名得獎者陳妤溱(站立第一排右三)、第3名得獎者林莉達(站立第一排左一)。（圖／望見書間新住民團隊提供）

「遙曲徜徉-新住民原鄉搖籃曲紀錄」歌唱，活動現場參賽的各國新住民姐妹們，穿上最能代表自己文化的服飾，唱起一首首代表自己家鄉，表達自己心裡最柔軟的一面，場面溫馨感動；而一首首的歌謠也表達出對家人的思念，對生命的感恩，對孩子的期望。▲桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱，傳送愛與祝福。（圖／望見書間新住民團隊提供）

▲林莉達吟唱「先知祈禱頌」。（圖／望見書間新住民團隊提供）

首獎第1名得獎者馬來西亞新住民歐彩萍，搖籃曲「月光光」，表達出過去時代勞動生活的回憶。第2名得獎者印尼新住民陳妤溱，「Tak Lelo Lelo Ledung」旋律彷彿甘美蘭，講述幼時祖父母養育的歲月。第3名得獎者印尼新住民林莉達「先知祈禱頌」伊斯蘭小調的旋律聲淚俱下，表達出對小孩的關切之情。▲桃園新住民原鄉搖籃曲歌唱，傳送愛與祝福。（圖／望見書間新住民團隊提供）

▲吟唱「先知祈禱頌」，林莉達想起故鄉的家人，不由自主潸然涙下。（圖／望見書間新住民團隊提供）

嫁來台灣20年的林莉達，育有兩個孩子，在她記憶中的搖籃曲是伊斯蘭教的念誦小曲。在印尼西爪哇島出生的林莉達，是印尼最多穆斯林的區域，穆斯林比率佔97.29%，林莉達雖然是巽他族（Suku Sunda），但是問到她是否有巽他的搖籃曲，她說「我們比較看重伊斯蘭教的文化，那是代表我們的文化」。

林莉達說，在印尼時因為照顧小10歲的弟弟，經常吟唱伊斯蘭教的念誦小曲給寶貝強褓中的弟弟，希望弟弟好好睡，歌詞內容是祈求阿拉對穆罕默德的祝福，是穆斯林每日祈禱常用的禱告詞，結婚後，這首曲子持續唱給她的孩子聽，希望孩子好好睡、好好長大。

「望見書間」新住民團隊表示，歌曲就如符號，保存搖籃曲就等於保存符號，而歌謠的吟唱通常與新住民在台養兒育女的文化差異有關，藉由搖籃曲的吟唱，期新住民也獲得養兒育女的自信。包括：中原大學通識中心何彩滿副教授，國立暨南國際大學沈豪挺專案助理教授、南洋台灣姊妹會，屏東好好婦女權益發展協會、許主冠老師等均蒞臨 或參與活動舉辦。

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