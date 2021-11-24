「綠蛋糕」味香又好吃！桃園新住民培力中心學烘培　重拾信心

▲經發局長郭裕信(左六)為新住民朋友加油。（圖／梁淑貞提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這個「綠蛋糕」，味香又好吃！桃園市新住民蔡武南，退休後因疫情宅在家，為了開啟斜槓人生，報名參加桃園市新住民培力中心烘培班課程，以故鄉馬來西亞的香蘭葉入料，烘培成香蘭口味的綠色戚風蛋糕，日前參加市府活動首次擺攤試賣，消費者反映佳，經發局長郭裕信更大力捧場，買了5個香蘭蛋糕，讓蔡武南感動不已！

▲新住民培力中心烘培班課程。▼蔡武南以故鄉馬來西亞的香蘭葉入料，烘培成香蘭口味的綠色戚風蛋糕。（圖／梁淑貞提供）

蔡武南說，他來台已15年，原本從事人力仲介工作，因疫情提早退休而失業宅在家一段時間，為了開啟斜槓人生，半年前看到桃園市政府於中壢區成立新住民培力中心，因此從先擔任該中心志工到報名參加中心的烘培課程，感謝市府提供這個學習平台，以及該中心梁淑貞老師的的鼓勵和指導，讓他重新拾回生活信心。

▲桃園市新創會前理事長朱仕華(左)、新住民培力中心老師梁淑貞(右)，推荐蔡武南烘培的「綠蛋糕」味香又好吃！(圖／記者楊淑媛攝)

梁淑貞老師24日表示，新住民朋友認真而知足，培力中心烘培班成員日前參加市府經發局舉辦的婦幼商品展，新住民朋友於展售活動中設攤，展售學習成果並和消費者面對面接觸，了解產品的優缺點。蔡武南製作的香蘭蛋糕每個200元，消費者對於加入香蘭汁的綠色香蘭蛋糕，反映佳，形容如同香米芋頭奶香味，口感綿密柔軟，超好吃。