毒駕自撞安全島！台中男癱躺駕駛座　手裡還緊抓針頭

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中大甲區經國路3日下午發生一起車禍事故，當時一名陳姓男子駕車自撞安全島，而警方獲報前往現場時發現，陳男精神恍惚，原以為他是酒駕釀禍，但仔細一看卻發現陳男手中還握著針筒，且車內也起出兩包總重53.78公克之二級毒品安非他命，因此訊後依法將陳男送辦。

▲毒駕自撞安全島。（圖／記者白珈陽翻攝）

這起事件發生在3日下午3時，當警方接獲報案指稱，於上述路段有民眾駕車自撞安全島，警方到場後發現，駕駛陳男躺在駕駛座上神情恍惚，原以為是酒駕釀禍，但員警隨即發現陳男的手中握有一支注射針頭，經初篩該針筒呈第一級毒品嗎啡陽性反應。警方接著搜索車輛，於車內起出兩包總重53.78公克之二級毒品安非他命。

陳男供稱，是因為好奇才注射施用，而第一級毒品是購買二級毒品後，賣家贈送給他試用。對此，全案訊後依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源擴大清查毒品來源。

大甲警分局大甲派出所所長王永興表示，毒品危害極大，常伴隨成癮及致命風險，民眾應該正視毒品問題並遠離毒品危害施用毒品有害身心健康，員警也將持續加強查緝毒品，讓毒品遠離社區，維護市民安居好環境。「酒駕」及「毒駕」對於駕駛人駕駛交通工具，不僅自身還甚至會造成用路人的危害，再次呼籲『酒後駕駛危險高，醉不上道』、『珍惜生命，請拒絕毒品誘惑』！