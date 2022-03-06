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「東海岸運動賽事」回歸！自行車、馬拉松、鐵人三項都能玩

▲▼東海岸運動觀光活動。（圖／觀光局）

▲為推廣東海岸觀光資源，觀光局辦理多項活動吸引人潮。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理2022東海岸運動觀光系列活動，包括5/1登場的「長濱雙浪金剛馬拉松」、6/12舉辦的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」，另外還有與旅行社合作推出之「馬到成功168自行車遊程」等。

東管處自2021年起與旅行社合作推出之「馬到成功168自行車遊程」，從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里，迄今已超過1,500人次參與。

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遊程最大特色是利用電動輔助自行車，並在導覽兼領騎人員的帶領下，遊客可慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。遊程整合東海岸沿線上的食、宿、遊、購、行，並結合運動、藝術、生態、小鎮、部落觀光等特色，讓遊客能深度體驗東海岸的慢活。

▲▼東海岸運動觀光活動。（圖／觀光局）

▲東海岸路線玩騎認證。（圖／觀光局）

搭配交通部觀光局推出之「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，東管處將於3月26日辦理東海岸路線玩騎認證活動，提供免費電動輔助自行車、輕食午餐及補給品，完成後除能獲得東海岸路線玩騎認證勳章一枚，還有台11限量伴手禮，此活動於3月2日上午10時至3月23日開放報名。

今年金剛馬將於5月1日早上4點50分，於台東縣長濱鄉長濱國小出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，配速員今年也將持續配置，讓跑友可適時調解步速達成個人目標。今年「來長濱吃辦桌」活動也回歸，配合疫情改以Buffet形式，讓選手享受在地的美食饗宴。

▲▼東海岸運動觀光活動。（圖／觀光局）

▲金剛馬拉松5月1日開跑。（圖／觀光局）

另因疫情已連續兩年取消的「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今年將於6月12日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。此項為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，是由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰。

活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組（2-3人接力完成），參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車。

▲▼東海岸運動觀光活動。（圖／觀光局）

▲秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月12日登場。（圖／觀光局）

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