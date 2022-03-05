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太魯閣峽谷馬拉松登場　1萬2千選手體驗峽谷風光

▲▼萬眾矚目的太魯閣峽谷馬拉松5日一早盛大登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與貴賓們一起鳴槍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

萬眾矚目的2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松今5日一早盛大開跑，得天獨厚的壯麗峽谷地形吸引一萬二千名選手共襄盛舉，花蓮縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、與會貴賓及參賽選手一同迎著晨曦愉快向前行，體驗太魯閣壯麗的峽谷風光。

▲▼萬眾矚目的太魯閣峽谷馬拉松5日一早盛大登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼1萬2千名參賽選手於鳴槍後開跑。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，運用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

▲▼萬眾矚目的太魯閣峽谷馬拉松5日一早盛大登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚致詞提到，太魯閣峽谷馬拉松在今年邁入第22年了，感謝雲朗觀光集團、花蓮縣體育會以及所有參賽者的支持及參與，每一年都齊聚在太魯閣峽谷的大山大水間，餵養著花蓮、臺灣這塊土地的人文藝術，我們一同挑戰極限、挑戰自我，吸取飽滿的純天然能量，富足你我的身心靈。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，承如徐縣長所說，太魯閣峽谷馬拉松在今年邁入第22年了，雲朗觀光集團非常榮幸參與了七年，在這大山大水間我們的熱情持續燃燒，未來會持續支持及參與，而今年更有別於以往，在重視環保永續的徐縣長帶領之下，延續太馬賽事環境永續的精神，今年大會首次提供可重複使用的「環保手環杯」供跑者飲水，是大型馬拉松賽事的一項創舉，另外還有「一鞋救命，送二手跑鞋到非洲」的公益活動，號召跑者們一同做公益，讓遠渡重洋的二手鞋成為最珍貴的祝福。

▲▼萬眾矚目的太魯閣峽谷馬拉松5日一早盛大登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼選手著特色裝扮參賽，仿佛參加嘉年華活動。

受新冠益情影響，2021年雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松延至今年舉辦。雲朗觀光集團自2015年起贊助太魯閣峽谷馬拉松，以環保、公益發揚在地人文與發展花蓮觀光為主軸，更期望所有參賽者，能擁有一充滿挑戰、歡樂與溫暖人心的體驗。

本次項目有全程馬拉松3000人（42.195公里）、半程馬拉松5000人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松2500人(12公里）、快樂馬馬拉松1500人（5公里）總共4個組別，總共參賽人數12,000人。

▲▼萬眾矚目的太魯閣峽谷馬拉松5日一早盛大登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為迎接來自全國的選手蒞臨花蓮，縣政府也特別贈送每位太馬選手Q幣點數100點（限定東大門夜市使用），隨物資包寄送1張Q幣QR CODE，使用期限自3月4日至7日，花蓮縣政府誠摯歡迎全國選手在比賽後造訪東大門夜市，品嘗各式特色美食小吃，為自己充電再出發。

男子全程馬拉松第一名林旻杰，成績2小時36分18秒，女子全程馬拉松第一名李佳玫，成績2小時57分49秒；男子半程馬拉松第一名洪一仁，成績1小時13分41秒，女子半程馬拉松第一名吳敏，成績1小時25分55秒；男子12KM逍遙馬馬拉松第一名楊子慶，成績48分51秒；女子12KM逍遙馬馬拉松第一名黃詩涵，成績1小時3分3秒。
 

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