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台南烏骨雞場檢出禽流感　動保處撲殺10533隻圍堵病原擴散

▲台南市1場烏骨雞場感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市1場烏骨雞場感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於3月2日接獲1場烏骨雞場通報場內雞隻異常死亡，當天立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，於5日確診為H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。

▲台南市1場烏骨雞場感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處表示，已加強執行各項強化防疫措施，將針對案例場周邊半徑1公里內16場養禽場實施2輪採樣監測，周邊半徑1至3公里內62場養禽場進行2輪疫情訪視輔導及做好防護措施，並持續派遣消毒車加強台南市禽場周邊地區及公共區域消毒工作，將環境中之病毒降到最低，避免發生疫情。

▲台南市1場烏骨雞場感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處指出，鄰近國家日本、韓國均有禽流感疫情發生，而我國為候鳥遷徙度冬之地，病毒入侵風險極高。加上近來日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，動保處特別提醒養禽業者，應落實禽場生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制及消毒，禽場應依規定進行圍網，圍網如有破損需立即修補。

▲台南市1場烏骨雞場感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，並完成撲殺10533隻烏骨雞，全數運往焚化爐進行銷燬，以阻絕疫病傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處正積極執行各項禽流感防疫工作，也呼籲養禽業者，除了配合並落實執行之外，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處，並依照防疫人員指導做必要處置措施，避免禽流感的傳播。

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