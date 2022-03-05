「閱讀比利時＠台南」熱烈展開 比利時駐台副代表南下響應捐書

▲比利時台北辦事處副處長高卓飛，代表比利時法語文化區國際關係總署，捐贈了15本法語繪本跟漫畫給市立圖書館，並擔任電影放映會的座談主講人。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市政府首度參與「台灣法語月」，於3月份在台南市立圖書館新總館辦理「閱讀比利時＠台南」系列活動，比利時台北辦事處副處長高卓飛5日特地南下代表比利時法語文化區國際關係總署，捐贈了15本法語繪本跟漫畫給市立圖書館。

此外，高卓飛副處長更擔任「比利時狂想曲」電影放映會的座談主講人，跟現場參加的市民朋友互動，介紹比利時豐富多元的語言與族群文化。

黃偉哲市長表示，比利時享有世界繪本、漫畫王國的美譽，每年出版許多高品質的繪本、漫畫，這次要特別感謝比利時台北辦事處以及比利時法語文化區國際關係總署對於「閱讀比利時＠台南」的鼎力支持，把比利時的文化精髓介紹給台南市民，而這次比利時捐贈的繪本也將編入市圖館藏，讓對法語感興趣的大朋友、小朋友都可以借閱。

「閱讀比利時＠台南」的系列活動歷時1個月，在市立圖書館新總圖的1樓有靜態書展跟旅遊節目介紹，不僅陳列許多難得一見的法語繪本、漫畫，參觀者還能見到比利時台北辦事處熱情提供的藍色小精靈玩偶。此外，在12日及19日下午2點還將分別舉辦「藍色小精靈」及「丁丁歷險記」電影欣賞活動，有意參加者請儘速上臺南市立圖書館官網報名免費參加(https://www.tnpl.tn.edu.tw/za5208739872535778358/ActivityContent )。