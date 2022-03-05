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快訊／台南永康「700戶停電」　台電搶修中

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲台南永康永華路、公園路傳出停電事故，且不在預計的工程停電時間。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

繼303全國大停電後，台南永康5日又傳出停電事故，引發在地網友議論。據了解，永華路與公園路疑似變電箱故障，冒出陣陣白煙，導致約700多戶停電，目前台電搶修中。

根據台電停電通報，永康區公園路117巷傍晚6點35分就接獲民眾反映，經搶修，研判是地下電纜故障，原先預計晚間7點39分恢復。不料7點42分又接獲停電通報，目前停電原因尚在調查中。

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▲▼快訊／台南永康「700戶停電」　台電搶修中。（圖／翻攝自台電）

▲台電表示「停電原因查證中」。（圖／翻攝自台電）

許多台南網友紛紛在PTT留言，「每次停電我們都有份，復電永遠最後」、「永康真的慘，不知道要停幾次」、「這是永康今天第幾次停電了？」、「我家在崑小附近今天就停三次了」、「有夠誇張，又停電，無言」。

至於有網友質疑「是不是在做工程？」根據台電「計畫性工作停電公告」，3月5日進行的H31411（新增設線路施工），施工地點在永康區公園路145號、147號、149號、153號、155號、406號、408號；永華路392號、398之1。不過，工程時間應是上午9點到中午12點30分，而且同日所有工程最晚僅到傍晚5點，因此晚間停電不在計畫內。

對此，台南市議員參選人、台南市政顧問陳世霖5日晚間證實，永康區公園路近永華路附近因設備故障，目前部分區域停電，台電人員已在搶修，請民眾耐心等候。

▼台電在施工頁面強調「這不是電源不足的停電」，不料晚間台南永康隨即傳出原因不明停電。（圖／翻攝自台電）

▲▼台電施工性停電頁面。（圖／翻攝自台電）

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