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走北宜高也能大採購！新北友好品石碇服務區3／6起特賣

▲▼走北宜高也能大採購！新北友好品石碇服務區3／6起特賣。（圖／新北市經發局提供）

▲新北經發局精選「新北友好品」42樣伴手禮商品，自3月6日起，在北宜高石碇服務區舉辦為期2個月的展售會。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

周末連假出遊，煩惱伴手禮該怎麼買嗎? 新北經發局特別精選2020年「新北友好品」中18家業者，總計42樣伴手禮商品，自3月6日起，在北宜高石碇服務區舉辦為期2個月的「新北友好品石碇服務區展售會」，讓大家往返出遊時，也能在高速公路快速採購新北必敗伴手禮。

▲▼走北宜高也能大採購！新北友好品石碇服務區3／6起特賣。（圖／新北市經發局提供）

經發局長何怡明表示，「新北特色商品徵選」在2020年已邁入第七屆，並且由業者自主成立「特色商品新北隊」，以新型態團體的模式共同行銷新北友好品。首次在林口三井OUTLET展售會，展期內即創造了600多萬的業績；110年聯合參加台北世貿年貨大展的展售會，創造了約200萬元的營業額，大幅提升新北市特色商品業者的知名度。今(111)年度新北市延續過往的行銷經歷，首次前進國道，於石碇服務區辦理特色商品展售會，讓東西往來的旅客可以在途經石碇服務區休息的時候，順道參觀及選購新北市的特色伴手禮給親朋好友。

新北特色商品石碇服務區展售會，每逢假日將推出品牌日，以超優惠價格吸引民眾購買。澄鄉廚房，推出熔岩黃金泡菜禮盒3罐裝，原價588元特價450元；八里柚香農場寶柚醋300毫升，原價100元特價85元；阮的肉干祭出「數字造型肉干」原價430元特價330元、原味筷子肉乾超值盒原價260元特價200元、原味餓魔包原價140元特價105元等。另外還有許多新北知名伴手禮，如深坑商圈「寶桂的店」，必買伴手禮豆腐麻糬，經歷半年研發，賦予豆腐新的面貌與生命；網紅名店「武藏野の和菓子」，冰烤舒芙蕾更是銷售冠軍名品；淡水春山海線「海邊走走」，招牌商品花生愛餡蛋捲，全台灣唯一包天然花生餡的蛋捲，濃郁的花生醬令人意猶未盡。

▲▼走北宜高也能大採購！新北友好品石碇服務區3／6起特賣。（圖／新北市經發局提供）

此外，活動期間也將定期辦理促銷，「小心！淡碇鱷出沒」講故事，以說故事方式，介紹新北在地品牌廠商，同時完成拍照打卡即贈送童玩小物，參加有獎問答就送扭蛋一枚；「唸口訣拿扭蛋抽獎活動」，只要在快閃展售館內（除特價商品）消費滿500元，拍照打卡，搭配動作並唸出活動口訣「虎你友好玩、虎你有好吃、虎你友好物、新北好品攏虎你」，即可獲得扭蛋；在品牌日，消費滿500元並拍照打卡，即可獲得優惠折扣100元，特價促銷活動區提供100份促銷商品，最低可達75折。

經發局補充，除了以上豐富的活動外，在石碇服務區購買新北好禮也可以使用加倍券喔!手上還有新北加倍券的民眾，歡迎趕緊來新北石碇區選購。更多詳情可在「新北市政府經濟發展局網站」或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

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