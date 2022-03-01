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寶高智慧產業園區招商報捷　進駐率近9成5　

▲▼寶高智慧產業園區招商報捷　進駐率近9成5　。（圖／新北市經發局提供）

▲新店寶高智慧產業園區已成功吸引多家國際重量級業者、國內新興企業進駐，將共同打造新一代「北台灣智慧科技產業重鎮」。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

新北市經發局今(1)日公告新店寶高智慧產業園區第4次招商評選結果，累計已成功吸引包括：鴻海精密、台灣國際航電Garmin、研揚科技、立象科技等國際重量級業者，以及艾揚科技、益興生醫等國內新興企業進駐。經發局指出，標準廠房單元申租數更占總單元數近9成5，未來16家得標及簽約業者將以寶高為事業新起點，共同在此打造新一代「北台灣智慧科技產業重鎮」。

經發局長何怡明表示，本次招商鴻海精密規劃於園區投資，將運用豐沛之策略聯盟夥伴關係、產業資源與供應鏈，結合軟體研發、半導體設計與量子運算等新興科技，協助寶高園區形塑為電動車產業研發重鎮，相關進駐廠商也將藉由論壇與教育訓練活動、開發平台分享等回饋項目，共同帶動園區及新店周邊產業轉型升級及發展。

▲▼寶高智慧產業園區招商報捷　進駐率近9成5　。（圖／新北市經發局提供）

未來園區內將匯集AI、科技軟體、資通光電、電動車及生技醫療等產業能量，為新店在地既有資通訊產業優勢，創造加乘效果，打造另一個產業耀眼新據點，同時市府資訊中心與進駐廠商華電聯網，也將於園區內建置5G環境，導入智慧電桿、互動式VR展演等，讓寶高園區也具備實證場域之功能。

經發局補充，寶高智慧產業園區自110年3月啟動招商作業，期間策略性配合政策規劃及產業回饋意見，分階段進行招商， 並多元運用實體及線上說明會、現地訪商、公協會周知及赴五大工業區推廣等方式積極攬商，迄今短短不到1年時間，標準廠房單元累計已釋出72個單元，約占總單元數的9成5，其中研發單元約占整體之1/3，可預見寶高園區未來將展現充沛的創新研發能力。而寶高園區招商成果在疫情期間仍展現過人佳績，也代表新北市是真正適合產業投資的好地方，更期許各進駐之優質企業，齊心協力在園區共同打團體戰，讓園區成為國際級智慧城市產業聚落。

經發局將於今年4月底辦理園區啟用活動，由於園區緊鄰的裕隆城用地，曾經是台灣汽車產業的發展重地，而新店地區為軟體及資通訊設備關鍵技術所在，這次又有多家智慧車輛相關產業入駐園區，屆時是否會發揮群聚效應，掀起另一波的電動車產業鏈進駐，外界正拭目以待。

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