普丁洗腦成功？她住烏克蘭慘遭轟炸　爸媽人在俄國「就是不信」

▲ 奧列桑德拉住在烏克蘭第二大城，父母則住在俄羅斯。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭第10天，對內不斷洗腦人民，開戰是為了世界和平。烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭俄軍猛烈砲擊，25歲女子奧列桑德拉（Oleksandra）嚇得只能抱著寵物躲在浴室裡，但她住在俄國的父母卻始終不相信俄軍會傷害平民。

BBC報導，許多烏克蘭人都有家人住在俄羅斯，奧列桑德拉便是其中之一，也經常和母親通電話，但她卻無法說服母親相信，她的女兒正身處俄軍威脅之中，「我的城市被砲火轟炸，但我媽不相信我。」

奧列桑德拉第一次聽見砲擊聲後，趕緊衝到屋外將狗狗抱進室內，目睹街上民眾驚慌失措，棄車逃命，她怕得趕緊躲進浴室，後來也拍下殘破不堪的城市景象，傳給父母。她無意嚇唬爸媽，只是想告訴他們，平民和兒童正在死去，但他們對這場衝突的理解卻與她截然不同。

她提到，「雖然他們（父母）擔心我，他們還是說這可能只是偶然，認為俄軍永遠不會針對平民，是烏克蘭人在殺害自己的人民。」

奧列桑德拉指出，這是因為俄國媒體受到嚴格控制，認為母親只是在複誦她從電視上看到的報導，「當我媽引用《俄羅斯電視》（Russian TV）的話，我真的嚇到了。他們簡直在洗腦人民，而人民就相信了。」

她父母知道俄軍在烏克蘭展開軍事行動，但他們向奧列桑德拉說道，「俄國人是來解放你們的。他們不會破壞任何東西，不會碰你，只針對軍事基地。」

然而，奧列桑德拉受訪當下，俄軍砲火仍在持續，「我幾乎忘記什麼是『安靜』了，砲擊從來不曾停下。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》