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王浩宇慘了！稱「烏克蘭親俄市長中彈亡」　網怒：去年8月就過世

▲▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

▲王浩宇稱「烏克蘭親俄市長中彈身亡」，但對方早已過世7個月。（圖／ETtoday資料照片）

網搜小組／劉維榛報導

首位遭到罷免的前桃園市議員王浩宇又出包！王浩宇於今（5）日發文指出，烏克蘭親俄派的市長巴夫洛夫命喪家中，讓他質疑是「戰爭下的犧牲者」，結果真相尷尬了，網友搜尋網路發現，巴夫洛夫去年8月就已過世。事後王浩宇趕緊將文章刪除。

關心俄烏戰爭的王浩宇，頻頻在臉書更新戰況，不過今日下午他突PO出一篇「烏克蘭國內親俄派。克利福洛市（Kryvyi Rih）的市長巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）15日被人發現命喪自宅，死因為頭部中彈，目前不知道是何人所為。」

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王浩宇接著補充說明，「外界評估，他很可能是被憤怒的烏克蘭人遷怒遇害，但也有可能是俄羅斯故意暗殺親俄人士，創造#保護烏克蘭的正當性，成為戰爭下的犧牲者。」

文章曝光後，底下網友白眼狠酸，「這是去年的舊文了，王浩宇你需要update一下」、「前議員還不知道幹了什麼錯事，了不起，負責」。約半小時後，王浩宇已趕緊刪文處理。

事實上，俄烏兩國2月24日開戰，與文中「市長巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）15日被人發現命喪自宅，死因為頭部中彈」，日期就明顯不符合邏輯。

實際把「Konstantin Pavlov」關鍵字透過網路搜尋一番，其實巴夫洛夫早在去（2021）年8月身亡，本站報導，48歲的巴夫洛夫是親俄羅斯「反對平台－為了生活黨」（Opposition Platform-For Life）的黨員，他是在2020年12月當選克利福洛市市長。

與巴夫洛夫同黨的拉比諾維契（Vadim Rabinovich ）上傳至社群網站的多張照片顯示，巴夫洛夫倒臥自宅門口的地板，左腿旁邊有把槍。當時烏克蘭國家警察（The National Police of Ukraine）表示，已詳細調查死因並已立案，但事後當地媒體卻沒有再報導真正死因。

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