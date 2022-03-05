最硬教召「最高階」是他！　服役20年退伍少校召員：總要有人上戰場

記者陳家祥／台北報導

史上最硬教召5日上路，召集令時間從原本的5到7天延長至14天，全程合計訓練136小時。首梯在今天於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營。本次召集令中「最高階」的召員為編制擔任副營長的是曾服役20年的陳明中少校，他表示，退伍5年，是首次被教召，因過去專長、經歷，應該1、2天就能夠適應軍中生活。

陳明中受訪時說，自己服役20年後退伍，回歸平民生活至今已5年。這次配合國防部政策實施14天的教召，也希望在14天裡能學習到武器簡易操作、新的知識，以便未來有需要的話可以進行教育訓練。

陳明中表示，課程內容都還好，跟以前在部位的訓練大同小異，可能退伍脫離比較久一點，1、2天就可以適應了。教召要有人來參加，像烏克蘭戰爭，如果真的戰事發生，「總是要有人上戰場、操作武器，既然教召到我們，就回來做精實的訓練」。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。