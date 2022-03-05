教召14天很地獄？他曝「2大神仙待遇」根本超爽　網跪求中籤

記者邱晟軒／綜合報導

國防部今年推動「1年1訓、1次14天」新制教召，堪稱史上最硬，首梯約500人今上午正式入營，報到現場出現小情侶不捨相擁的畫面，更引起外界熱烈討論。對此，就有網友點出教召隱藏優點，迫不及待想被再教召一次。

有一名網友今在臉書發文表示，看到新聞有人教召14天哭哭，就想到我這個已經教召過兩次的一等兵，每次被教召都抱著「國家逼我領雙薪休假！」、「好爽！可以逃離工作了！」的心情教召。

該網友還補充指出，就是一個教召而已，又不會有「下基地」、「漢光」、「聯勇」、「戰備週」、「待命班」、「打靶歸零」累又不用站哨，呼三拐C被查哨官記缺失。

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▲教召14天今報到，不少過來人反而超希望中籤。（圖／翻攝FB）

貼文曝光後，立刻引起許多網友共鳴，紛紛回應，「只能羨慕，已退役都沒被教召過，無法當薪水小偷」、「退伍十幾年沒被教召過，反而很想被教召，可以合理請假逃離工作」、「我當時工作忙到好累，去一個禮拜正常生活反而覺得輕鬆」、「教召不是進去讓長久熬夜的身體休息一下的嗎？」、「真的是哭屁，了不起就算當放有薪假去訓練露營技能跟體力而已」。

其中，有不少網友就表示希望能被教召，「出社會後回教召，認識各路英雄拓展人脈好時機，一舉數得」、「好羨慕喔！因爲退伍後才去念大學被教官幫我申請免教召，搞得終身免教召了」、「我也是想要卻苦無機會」、「回到那種氛圍再重新檢視自己」、「只被召一次，國家就不理的哭哭」。

▼教召新制首梯報到，小情侶不捨相擁。（圖／記者宋良義攝）