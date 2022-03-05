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滑iPhone13卡爆！他加買iCloud眼神死　果粉曝血淚史：千萬別關機

▲▼Apple 信義A13 iPhone13開賣,蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

▲ 原PO爆怨，操作iPhone13 Pro感覺很卡。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

長時間沒關機，不需要的App與影片也沒刪，手機就會滑起來卡卡的。一名網友哀號，買了128GB的iPhone13 Pro及iCloud 2TB空間，怎料最近開始相機時有「頓挫感」，結果一查容量不到30GB，讓他困惑求問，兩者是否有相關？文章貼出後，有苦主透露，「還是要定期清儲存空間！」

一名網友在PTT「iOS板」表示，目前手機是iPhone13 Pro 128GB，考慮時常隨手拍照留念，另購買iCloud海量級2TB空間，結果原PO最近操作過程超卡，尤其開啟相機、App切換時「有明顯頓挫感」。

原PO好奇察看手機儲存空間，發現空間發現已使用103GB，等於剩餘容量不到30GB。對此，原PO崩潰拋問「這樣是否可能是導致手機變慢的原因呢？我原以為只有RAM會影響效能，所以才選擇買128GB+iCloud空間。」

底下果粉也崩潰分享，「會，之前有陣子覺得11Pro很Lag，後來發現幾乎快滿，清掉大概剩一半，速度就恢復」、「剩餘容量太少的確會Lag，NAND Flash的運作原理使然」、「我的經驗低於4GB還會APP各種閃退轉圈圈」、「會！我前陣子接近滿之後超卡，然後不小心關機之後，直接白蘋果開不起來，而且我還沒備份，血淚的教訓」、「會影響，但還剩30GB不會，快滿的狀況還有可能整個掛掉」。

另有網友建議，「實際上剩下10GB以內真的會有差異，當你開始發現手機自動把你遊戲資料刪掉，要重下載的時候，就是該清理空間了」、「手機的ROM應該也可以套用SSD，建議不要使用到80%的原則吧，裝太滿性能和壽命都會下降」、「還是要定期清儲存空間」、「剩餘容量太少千萬不要關機」。

事後，原PO補充後續「昨晚連Wi-Fi插著電源，早上起來容量多了20GB（目前可用容量變為55GB左右），應該
是iCloud 最佳化空間的關係，我再使用看看，謝謝各位回覆！」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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