公園拍長靴美照！情侶甜蜜依偎「辣腿本尊曝光」　網卻崩潰了

▲網拍細腿麻豆，其實是男生的雙手。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

網拍最怕修圖修很大，要是連照片主角都騙很大的話，也只能哭笑不得了！一名男網友透露，昨（4）日去台北某公園散步，發現有人正在拍長靴照片，出乎意料的是，「網拍嫩腿女模」本尊與他想像的樣子，根本是天差地遠。該「照騙」曝光後，千名網友也嚇歪直呼，「我以為，霹靂布袋戲出外景！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，昨日去公園踏青，但另一端草皮上，有2女1男正在拍照，可見黑衣男折腰微蹲，重點是雙手插進長靴裡，另兩個妹子則拿著相機猛拍。

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對方似乎想營造一對情侶依偎穿搭照，但根本是黑衣男自導自演，纖細的雙腿都是假的，而「長靴模特兒」真實面貌曝光後，更讓原PO內心一陣衝擊，隨手拍下「照騙」一幕，他也只能哭笑不得直呼「原來是醬子呀！」

文章曝光後，底下引來4千網友驚呆回應，「難怪常常一堆宅男打扮的男子都在挑女靴子」、「我真的還遇過，女生的腳很細，我手臂還比她腳粗」、「我以為，霹靂布袋戲出外景，哈」、「明明有兩個女生在旁邊，還要自己彎腰拍，可憐」、「所以靴子是自己的？還是旁邊兩位女生的」。

▼網友截圖上演小劇場。（圖／翻攝爆廢公社）

