逾6成大學生指「念大學高投資低報酬」　近8成認低薪問題嚴重

▲調查發現，逾6成大學生指讀大學「高投資低報酬」，近4成懷疑念大學價值。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學歷幾乎是求職的基本要求，但根據最新針對大學生的調查顯示，高達64.5%大學生對於讀大學看法是「高投資、低報酬」，近8成（78.8%）認為大學生的低薪問題嚴重，同時接近8成（79%）受訪學生指念大學學費及生活費，對家庭帶來沉重經濟壓力，這也造成近4成（39%）受訪者懷疑念大學價值，因為超過3成受訪者擔心「畢業即失業」或只能找到低薪工作。

為瞭解大學生經濟生活現況與意見，黃昆輝教育基金會針對超過5千名全國各大專校院學生進行網路問卷，調查時間為1月1日到2月6日，完成填答者5984人，有效樣本為5389人，並在今天（5日）舉辦「大學生經濟生活」民意調查記者會。

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▼黃昆輝基金會「大學生經濟生活」公布民意調查，逾6成大學生指讀大學「高投資低報酬」，近4成懷疑念大學價值。（圖／記者許敏溶攝）

黃昆輝基金會在去年11月27日調查中發現，約有近4成（39%）受訪大學生懷疑念大學的價值，基金會這次進一步調查原因，發現主因有65.6%是「對未來茫然、找不到發展方向」，其次是學不到有用知識技能（39.2%）、就讀科系前景不佳（37.6%）等。

這次調查也發現，高達60.5%受訪者的學費是由家庭負擔，也因此有接近8成（79%）調查學生認為念大學學費及生活費，對家庭帶來沉重經濟壓力，其中19.2%受訪者指出，需要拿錢回家、分攤家庭經濟責任。

綜合上述兩個原因，調查中也顯示，高達64.5%大學生認為讀大學是「高投資、低報酬」，同時有42.7%受訪者認為目前大學收費，相較於所接受的教育品質並不合理。

此外，調查中也發現，有近8成（78.8%）受訪者認為，大學生的低薪問題嚴重，近5成（47.6%）學生不認為自己未來經濟狀況會比父母好，也因此有超過3成（35.4%）大學生對畢業後的前途感到悲觀，擔心畢業即失業或只能找到低薪工作。

黃昆輝表示，大學生是國家重要人力資源，也是國家建設重要力量，就讀大學時的學習情況與思想觀念，都會影響畢業後的表現，基金會規劃大學生系列調查，今天是相關調查的後續。

黃昆輝進一步說明，調查中發現，大部分大學生、也就是超過7成大學生，認為取得高學歷是經濟弱勢學生脫貧的重要途徑，過半數64.5％投資報酬是低報酬，更有超過7成大學畢業就業低薪問題相當嚴重，這些問題在已久，尤其在廣設高中與大學之後，問題越來越嚴重，政府應該拿出最大力量來設法解決。