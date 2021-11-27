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驚！逾4成大學生懷疑念大學價值　理工高於人文與醫藥

▲▼台師大。（圖／記者許敏溶攝）

▲逾4成大學生懷疑念大學價值，理工又高於人文與醫藥。（圖／記者許敏溶攝，照片學校及人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

大學生是國家最重要的人力資源，大學文憑已成為就業基本門檻，但根據今（27日）最新一份針對大學生調查顯示，高達4成受訪者懷疑就讀大學的價值，其中就讀科技大學比例高於一般大學，理工科系比例又高於人文與醫藥類別，透露出警訊，不過，仍有超過7成4學生同意就讀科系符合自己興趣與能力，也有超過7成學生肯定進入大學培養的能力，可以實現理想與抱負。

為了解大學生對就讀大學價值看法、就讀學系和能力、興趣符合情形，以及畢業後的生涯規劃、人生最重要目標。黃昆輝教授教育基金會在今年5月20日至7月20透過網路進行「大學生的自我省思、理想與抱負」調查，調查對象為目前在學大學生，完成填答者7150人，有效樣本為6381份，並在今（27日）公布調查結果。

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▲▼逾4成大學生懷疑念大學價值，理工又高於人文與醫藥。（圖／記者許敏溶攝）

▲調查顯示，逾4成大學生懷疑念大學價值，理工又高於人文與醫藥。（圖／記者許敏溶攝）

調查顯示，高達40.4%同意「我懷疑就讀大學的價值」，另有54.1%表示不同意，進一步分析，就讀科技大學或計數學院學生，表達懷疑比率（43%）高於一般大學（38.9%），而就讀「數理資訊科技工程類學生」則高達46.6%表達懷疑，明顯高於人文（37.3%）及「醫藥生科與環境類」（37.3%）。

而針對「大學生就讀科系符合興趣」，高達74.1%表達同意，一般大學同意比率也高於科大或技術學院；另有75.7%大學生同意「大學就讀科系符合能力」，同樣公立大學同意比率（77.4%）高於私立大學（73.7%），一般大學又略高於科大與技術學院，就讀人文類同意比率高於理工與醫環類。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝分析，調查顯示，高達4成受訪者懷疑就讀大學價值，這顯示大學生好不容易在父母支持或透過學貸才念完大學，畢業後不一定可以找到理想或待遇工作好的工作，才有這樣回應，可能弱化念大學促進社會階層流動的功能，對一個國家來說不是好事，是值得大家重視，這和當初廣設大學有關。

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