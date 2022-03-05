快訊／搶先看李克強涉台報告！　堅決反對「台獨」分裂行徑

▲ 大陸第十三屆全國人大五次會議今（5日）在北京開幕。（圖／CCTV）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大五次會議今（5日）在北京開幕，國務院總理李克強的政府涉台報告曝光。李克強指出，我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

涉港澳部分，李克強說，我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政，支持港澳發展經濟、改善民生更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

回顧2021年李克強涉台報告主要重點，我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。

比較這兩年李克強涉台談話，再對照2022年汪洋對台工作會議內容，對台工作是軟硬兩手，民間交流部分以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流。針對台獨分裂活動，「反獨促統」依然是主基調。近3年「政府工作報告」措辭使用，2020年是「堅決反對和遏制」，2021年則是「高度警惕、堅決遏制」，今年是「堅決反對」

李克強今年工作報告強調，「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。」今年下半年，中共即將舉行二十大，牽動未來五年最新對台政策，是否有所調整或新論述，值得關注。

