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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大今上午九點開幕　聚焦外交角力、涉台報告、反外國制裁法

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強發表2022年政府工作報告 。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大十三屆五次會議將於今（5日）上午開幕，大陸國務院總理李克強將發表2022年政府工作報告。受到烏俄戰爭影響，今年台海問題一樣備受關注，外界認為北京「反獨促統」基調不會改變。反倒是已經醖釀一段時間《反外國制裁法》，中外媒體聚焦該法成立後效力，是否成為北京大國外交政策的雙面刃。

2020年疫情爆發開始，原本固定兩星期的兩會會期縮短一星期左右，相較去年兩會整體會期是7天。本次人大會議5日上午開幕，11日上午閉幕；算上政協10日下午閉幕，2022年的整體會期更短只有6天半。

今年人大會議會議程和去年一樣共有10項，包括審議政府工作報告等6個報告。其中，審議香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）的議案備受外界關注。大陸全國人大發言人張業遂4日介紹，「陸全國人大及其常委會將會加強憲法實施和監督，全面修改香港基本法附件一和附件二，制定監察官法。」

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲大陸學者認為，李克強今年涉台報告不會有太大改變。（圖／路透社）

對台工作部分，去年李克強涉台報告主要三大重點，首先堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一；「高度警惕」和堅決遏制「台獨」分裂活動；完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作。

從李克強去年的涉台談話對照今年2022年對台工作會議內容，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋強調，台海方向不確定不穩定因素增多，對台工作依然以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流；堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。預料今年對台的大政方針不會偏離太多，「反獨促統」依然是主基調。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲陸官方積極制定《反外國制裁法》，中外媒體關注該法後續效力。（圖／路透社）

不過，近年大陸學界一直傳出希望制定《統一法》。今年兩會召開前夕，全國政協常委張連起表示，將制定《國家統一法》相關問題提交提案，以法律手段推動兩岸統一，引起正反兩方爭論，認為是多此一舉。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問說，「大陸國台辦發言人馬曉光之前回應已經說很清楚，言下之意就是，目前憲法和反分裂國家法等國家法律，應對台灣問題上完全夠用。政協代表可以自由提出意見，要不要制定看中央最後決定。」

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問上海東亞研究所助理所長包承柯則表示，「一些委員們討論只能說是個人想法，或許會引起民間關注。依照現有法律機制足夠處理兩岸問題，《國家統一法》不會成為正式政策決策。」

今年人大議程針對健全國家安全法治體系方面，制定反外國制裁法、陸地國界法和數據安全法引起中外媒體高度討論。其中，《反外國制裁法》已經醖釀一段時間，大陸官方也非常積極推動。近年來，北京一直倡導和平外交以及「人類命運共同體」，該法成立後是否成為大陸大國外交雙面刃，值得後續關注。

面對外媒質疑聲浪，張業遂昨在記者會上明確表態，制定《反外國制裁法》是指向性、針對性很強的專門法律，突出的「反」字，主要應對遏制打壓的防禦措施，但是和一些國家「單邊制裁」有本質上的區別。

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