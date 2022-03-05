不斷更新／陸全國人大會議開幕　李克強公布工作報告

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議今（5）日上午9時，在北京人民大會堂舉行開幕會，由總理李克強在會上發表2022年政府工作報告。今年大陸年度GDP目標設定、對台工作變化及國防預算等備受全球矚目。

今年人大會議5日上午開幕、11日上午閉幕，會期一共6天半，主要以網路視訊模式進行。期間會審議「政府工作報告」、完善港區選舉制度議案等。

▲大會現場。（圖／CCTV）

【09:10】

李克強指出，經濟保持恢復發展，國內生產總值達到114兆元（人民幣，下同），增長81%；全國財政收入突破20兆元，增長107%，城鎮新增就業1269萬人，城鎮調查失業率平均為51%。居民消費價格上漲09%，國際收支基本平衡。

他表示，創新能力進一步增強。國家戰略科技力量加快壯大，關鍵核心技術攻關取得重要進展，載人航天、火星探測、資源勘探、能源工程等領域實現新突破；企業研發經費增長155%，數字技術與實體經濟加速融合；經濟結構和區域布局繼續優化；糧食產量137萬億斤，創歷史新高；高技術製造業增加值增長182%，資訊技術服務等生產性服務業較快發展，產業鏈韌性得到提升；區域發展戰略有效實施，新型城鎮化扎實推進。

李克强指出，改革開放不斷深化，在重要領域和關鍵環節推出一批重大改革舉措，供給側結構性改革深入推進，「放管服」改革取得新進展；市場主體總量超過15億戶，高質量共建「一帶一路」穩步推進；推動區域全面經濟夥伴關係協定生效實施；貨物進出口總額增長214%，實際使用外資保持增長。

他接著稱，生態文明建設持續推進。污染防治攻堅戰深入開展，主要污染物排放量繼續下降，地級及以上城市細顆粒物平均濃度下降91%。第一批國家公園正式設立。生態環境質量明顯改善；民生活水平穩步提高。居民人均可支配收入實際增長81%。脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展。基本養老、基本醫療、社會救助等保障力度加大。教育改革發展邁出新步伐。新開工改造城鎮老舊小區56萬個，惠及近千萬家庭。

疫情防控方面，李克強表示，成果持續鞏固，落實常態化防控舉措，疫苗全程接種覆蓋率超過85%，及時有效處置局部地區聚集性疫情，保障了人民生命安全和身體健康，維護了正常生產生活秩序。

李克強指出，回顧過去一年，成績得來殊為不易，中國大陸經濟尚處在突發疫情等嚴重衝擊後的恢復發展過程中，國內外形勢又出現很多新變化，保持經濟平穩運行難度加大，深入貫徹以習近平同志為核心的黨中央決策部署，貫徹落實中央經濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實做好「六穩」、「六保」工作，注重宏觀政策跨週期和逆週期調節，有效應對各種風險挑戰，主要做了以下工作。



【09:02】

全國人大常委會委員長栗戰書宣佈開幕，現在進行第一項議程，審議政府工作報告。李克強上台匯報2022年政府工作報告，指過去一年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民隆重慶祝中國共產黨成立一百週年，勝利召開黨的十九屆六中全會、制定黨的第三個歷史決議，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標,開啓全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程。一年來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，全國上下共同努力，統籌疫情防控和經濟社會發展，全年主要目標任務較好完成，「十四五」 實現良好開局，我國發展又取得新的重大成就。