大停電後空污也來了！超級髒AQI衝破162　彰化飆紅色警戒

▲彰化市區天空一片霧茫茫，空污AQI紅色警戒。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

受到東北季挾帶境外污染物南下影響，彰化地區空氣品質已經由「橘色提醒」飆高到「紅色警示」等級，4個監測站有3個全部亮紅燈，其中二林即時空氣品質指標（AQI）已經飆破162，環保局預估影響期間至3月5日，空氣品質受氣象條件影響大，請縣民減少外出，外出做好自身健康防護。

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▲彰化空汙指數紅色警戒。（圖／翻攝自彰化縣環保局）

今天上午彰化縣地區，一大早便有陽光露臉，但仍壟罩在一片霧茫茫中，彰化縣4個監測站，彰化AQI155、線西AQI159及二林AQI已經飆破162，這3處監測站已經達到紅色警戒，大城監測站AQI111，即將由橘轉紅，站在高樓往外看，八卦山大佛也蒙塵，天空呈現一片灰黑色，議員賴清美一大早便到伸港鄉視察農民採收狀況，看到辛苦的蒜農暴露在骯髒的空汙下採收，為他們心疼不已。

▲伸港空污空污AQI紅色警戒。（圖／賴清美提供）

環保局長江培根表示，已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇則加強環保祭祀作為，並派員稽查公私場所防制設備、於露燃熱區加強取締露天燃燒、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。

▲天空一片灰色。（圖／賴清美提供）

除此之外，彰化縣日前已經透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，已預先降載2,400MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲民眾加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護個人健康。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。

▲八卦山大佛也蒙塵。（圖／讀者提供）