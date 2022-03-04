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普丁殲滅戰有「十敗」！他曝「最慘致命傷」：把俄羅斯逼入窘境

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁幾乎成為全球公敵。（圖／路透）

文／謝金河／今周刊

普丁「十敗」？

早上起床，在微博上看到一篇題為「十敗」的文章，文章一開始就説：俄烏之戰打到現在，已經沒有任何懸念了，有人一敗塗地，身敗名裂，有人一戰成名，一戰興國⋯⋯俄羅斯，實際上是普丁，這是他一個人的戰爭，已有十敗之實⋯⋯

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難得在微博上看到如此有角度的文章，我一氣呵成讀完，這當中，他提到普丁的十敗：

由謝金河發佈於 2022年3月3日 星期四

是在道義，烏克蘭對俄羅斯毫無威脅，普丁發動殲滅性作戰。

在宣傳，普丁以舉國之兵，打滅國之戰，很多士兵都不知為何而戰？有的人以為是在演習，在烏克蘭街頭，俄羅斯阿兵哥被大嬸，大叔指著駡，不知道如何應對。

是戰略，一開始就擺明把對手打成措手不及，像克里米亞戰爭一般，迅速攻城掠地，扶持傀壘政權，如今反深陷泥沼中。

在後勤，俄羅斯士兵的軍糧是2013年的過期餅乾，陳年坦克，不打披著虎皮嚇人，一打空空如也，烏克蘭民眾拖去當廢鐵。

士氣，軍隊不知為何而戰，在烏克蘭街頭，坦克沒有油，士兵還去向民眾求求油。

在用人，普丁身邊的諤諤之士不見了，都是阿諛奉承的人。

外交，這次俄羅斯發動戰爭，幾乎成了全人類的公敵，這次聯合國制裁俄羅斯，連中國都只能投棄權票，更奇妙的是，普丁把原本四分五裂的歐洲及北約組織團結起來了。

經濟，這次全球共同制裁俄羅斯，造成盧布兌美元大貶，俄羅斯股市大跌五成，停止交易，俄羅斯的經濟力原來就不強，經過這一役可能傷更重。

用兵，綿延64公里的坦克大軍，完全曝露在外，如果無人機攻擊，可能形成一條火海。

在統帥，普丁的戰爭概念可能仍停留在廿年前，他不知現代金融戰，科技戰，網路戰的可怕。

由謝金河發佈於 2022年3月3日 星期四


這次俄烏之戰，俄羅斯戰死的士兵，撫卹金只有11000盧布，大約100美元，現在烏克蘭宣布投降的俄羅斯軍人可以拿到500萬盧布。本來可能一天就結束的戰爭，現在變成持久消耗戰，而烏克蘭來自全球的支援愈來愈多，普丁壓力也愈來愈大。

最近媒體拿出普丁開會的四公尺長桌，有各種不同的梗圖，可以看出普丁一人獨裁領導，正一步步把俄羅斯逼入困窘的道路！

這篇文章，我正看得津津有味，想說把文章存下來，沒想到一轉眼，網路上出現「此內容違規無法查看」，這篇文章消失了！

普丁「十敗」？ 早上起床，在微博上看到一篇題為「十敗」的文章，文章一開始就説：俄烏之戰打到現在，已經沒有任何懸念了，有人一敗塗地，身敗名裂，有人一戰成名，一戰興國⋯⋯俄羅斯，實際上是普丁，這是他一個人的戰爭，已有十敗之實⋯⋯ 難得在微博...

由謝金河發佈於 2022年3月3日 星期四

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