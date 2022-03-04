烏克蘭父子遭俄坦克轟炸！爸炸斷腿慘死「兒崩潰拖屍」　心碎影片曝

▲布拉凡可慘遭俄軍攻擊，傷重身亡。（圖／翻攝自歐洲自由電台）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭已經超過1週，儘管普丁強調僅會攻擊軍事目標，然而卻有越來越多的證據顯示，許多烏克蘭平民遭到俄軍的炮火攻擊受傷或死亡。《歐洲自由電台》3日公開了一段令人心碎的影片，一對父子檔在逃難過程中慘遭俄軍坦克攻擊，兩人連忙逃出車外，怎知兒子卻親眼看見自己的父親遭炮彈擊中，一條腿還因此被炸爛，悲痛的他只能在炮火下將已經失去意識的父親拖到草叢旁，並看著他逐漸死去。

根據《歐洲自由電台》3日所公開的這段影片，在烏克蘭首都基輔郊外一條安靜的鄉間小路上，一輛家庭用車遭到俄軍坦克掃射。車上共有一對父子檔，父親布拉凡可（Oleh Bulavenko）原本已經和家人在逃難的路上了，但是為了拯救家中的3條愛犬，因此與兒子重新返回家鄉。

布拉凡可和成年的兒子找到3條愛犬後，隨即開著車往基輔外逃難，然而過程中卻被俄軍坦克盯上，並對他們展開強烈攻擊。他的兒子當場拿出手機拍下整個殘暴的過程，而砲彈卻瞬間射入車內，兩人嚇得連忙下車並往不同方向躲避。

他對著父親大喊，「出去後立刻趴下」、「你能聽見我說話嗎」、「往後躲、往右邊躲」等。短短幾秒後，子彈繼續射中車體，而車上的狗狗們更是發出驚恐的叫聲。兒子先是跳到了路旁的灌木叢，而他的父親則是必須先跳到路上，再往路邊躲避，怎知一爬出車外，突然傳出數十聲槍響，兒子爬到車子後方，才看到爸爸已經奄奄一息地倒在馬路上。

▲狗狗留在布拉凡可的屍體旁不願離去。（圖／翻攝自歐洲自由電台）



他不顧危險立刻衝上前去查看，卻看到父親的一條腿已經被炸爛。他崩潰地大喊，「爸爸！爸爸！」、「堅持下去！」布拉凡可嘗試坐起來查看自己的傷口，並痛苦地說，「我的腳斷了！」隨後失去意識。兒子隨即不顧一切，將父親的身體拖到一旁的灌木叢，但布拉凡可仍因傷勢過重，當場死亡。

3條狗狗中有2條狗不幸遭到波及慘死，僅剩1條狗狗倖存，而牠下車後則是默默走到布拉凡可的屍體旁，不願離開，讓人看了更加心痛。

Dad, please don't die!': A harrowing video has emerged from Ukraine that captures a deadly Russian attack on a father and son attempting to evacuate from the town of Ivankiv in the Kyiv region. pic.twitter.com/6WB2ZfCpVS — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 3, 2022

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