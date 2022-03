烏克蘭父子遭俄坦克轟炸！爸炸斷腿慘死「兒崩潰拖屍」　心碎影片曝

▲布拉凡可慘遭俄軍攻擊,傷重身亡。(圖/翻攝自歐洲自由電台)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭已經超過1週,儘管普丁強調僅會攻擊軍事目標,然而卻有越來越多的證據顯示,許多烏克蘭平民遭到俄軍的炮火攻擊受傷或死亡。《歐洲自由電台》3日公開了一段令人心碎的影片,一對父子檔在逃難過程中慘遭俄軍坦克攻擊,兩人連忙逃出車外,怎知兒子卻親眼看見自己的父親遭炮彈擊中,一條腿還因此被炸爛,悲痛的他只能在炮火下將已經失去意識的父親拖到草叢旁,並看著他逐漸死去。

根據《歐洲自由電台》3日所公開的這段影片,在烏克蘭首都基輔郊外一條安靜的鄉間小路上,一輛家庭用車遭到俄軍坦克掃射。車上共有一對父子檔,父親布拉凡可(Oleh Bulavenko)原本已經和家人在逃難的路上了,但是為了拯救家中的3條愛犬,因此與兒子重新返回家鄉。

布拉凡可和成年的兒子找到3條愛犬後,隨即開著車往基輔外逃難,然而過程中卻被俄軍坦克盯上,並對他們展開強烈攻擊。他的兒子當場拿出手機拍下整個殘暴的過程,而砲彈卻瞬間射入車內,兩人嚇得連忙下車並往不同方向躲避。

他對著父親大喊,「出去後立刻趴下」、「你能聽見我說話嗎」、「往後躲、往右邊躲」等。短短幾秒後,子彈繼續射中車體,而車上的狗狗們更是發出驚恐的叫聲。兒子先是跳到了路旁的灌木叢,而他的父親則是必須先跳到路上,再往路邊躲避,怎知一爬出車外,突然傳出數十聲槍響,兒子爬到車子後方,才看到爸爸已經奄奄一息地倒在馬路上。

他不顧危險立刻衝上前去查看,卻看到父親的一條腿已經被炸爛。他崩潰地大喊,「爸爸!爸爸!」、「堅持下去!」布拉凡可嘗試坐起來查看自己的傷口,並痛苦地說,「我的腳斷了!」隨後失去意識。兒子隨即不顧一切,將父親的身體拖到一旁的灌木叢,但布拉凡可仍因傷勢過重,當場死亡。

3條狗狗中有2條狗不幸遭到波及慘死,僅剩1條狗狗倖存,而牠下車後則是默默走到布拉凡可的屍體旁,不願離開,讓人看了更加心痛。

