3年靠1招詐貸2.6億「2銀行受害」　印刷公司董座姊弟遭起訴

▲綺瑩資訊(鼎宸系統)負責人李語宸涉詐貸2.8億元遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市綺瑩資訊公司實際負責人李語宸、二姊李靖渝，以及會計主管馬蓉芳，涉嫌利用假的交易發票、應收債款單據，向彰化、華南2家銀行申請融資貸款額度，然後在到期日前，假冒債務人去銀行還款，再重新申請撥款，相同手法重複循環3年，累計詐貸金額達2.8億元，台北地檢署4日依違反《銀行法》等罪嫌起訴李、馬3人。

綺瑩資訊現已改名為鼎宸系統股份有限公司，是從事印刷及配送業務的家族企業，2013年間，因為承攬南山人壽、遠雄人壽、新光人壽等6家保險公司的影印長期供應契約，拿這些保險公司開具的發票，分別向彰銀內湖分行、華南溪湖分行辦理「應收帳款循環融資」。

一開始，李語宸等人會先用一些真實的銷貨發票當一句，申請銀行核撥款項，等取得銀行信任後，開始製作假憑證、假發票去申請核撥，而且在每筆撥款到期前，由二姊李靖渝假扮成積欠貨款的保險公司，去銀行繳清備償，更使銀行深信綺瑩和保險公司的確有多筆交易，因此持續放貸

總計李語宸等3人從2013年到2016年間，利用假交易發票，向彰化銀行、華南銀行詐貸高達2.8億元，檢調單位2021年展開搜索約談，釐清相關財務金流後，4日依違反銀行法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。

負責人李語宸等取得銀行的信任。