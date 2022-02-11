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蔡友才出事了！帶女愛將搭私人飛機打小白球　1億美金收不回遭起訴

▲▼兆豐金前董座蔡友才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

▲兆豐金前董座蔡友才被起訴，不當街受借款人TMT集團蘇信吉招待出國打高爾夫。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前兆豐金控董事長蔡友才，涉嫌在2011年間，帶著愛將、前101總經理陳世明一起搭乘TMT集團負責人蘇信吉的私人飛機，到馬來西亞享受2天1夜的高爾夫球行程，後來兆豐銀對TMT信貸近1億美元收不回，雖查無核貸與小白球之行的因果關係，台北地檢署11日仍依違反《銀行法》不得接受借款人不當利益罪，起訴蔡、陳2人。

ptt鄉民在2017年間，不斷在網路上爆料，質疑TMT負責人蘇信吉在2010年向兆豐金貸款165億元，簽約後不到2年就倒帳，有46億元等同直接蒸發，爆料人更直指，當時兆豐董座蔡友才有和受信對象打高爾夫球，引起金融監理單位高度關注。

本案中關鍵人物蘇信吉經營的台灣海陸運輸集團（Taiwan Maritime Transport，簡稱TMT）是大型航運公司，原名「信榮航運公司」，前身是蘇父蘇清雲創立的信榮實業公司，已故的長榮集團總裁張榮發就曾在蘇父的船上擔任大副。

▲▼台北101總座陳世明今天出席記者會。（圖／記者李孟璇攝）

▲蔡友才愛將、前台北101總座陳世明帶著未成年姪女同行出國。（圖／資料照）

蘇信吉接下這龐大航運家業後，在2010年間為了籌資到韓國訂購船舶，陸續向兆豐借貸共計美金1億2240萬元，2012年起卻因業績下滑，無法償還本息，高達美金9666萬餘元被兆豐打入呆帳。

檢察官調查，在這段期間接任兆豐董事長的蔡友才，的確曾在2011年10月8日，和當時敦南分行經理陳世明，一起從松山機場，搭上蘇信吉的私人飛機，到馬來西亞沙巴地區，入住亞庇香格里拉莎莉雅度假酒店，並在酒店高爾夫球場球敘，隔天再搭小飛機回台。

蔡等人辯稱，此行和外傳的舊信貸無關，他們是為了TMT新提案的開探海上油礦計畫，前往探查當地生態情形，為了方便直接鳥瞰現場，才會搭乘私人飛機前往，打高爾夫球只是順便的行程。

但因同行的不只有蔡友才，還有蔡的妻子，陳世明的未成年姪女也一起去了，檢察官認為這根本不是公務行程，應屬私人招待，雖然查無這趟小白球之旅和核貸放款的因果關係，但是《銀行法》明定，銀行員不得接受借款人不當利益，觸法最重可判3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金，因此依法起訴蔡、陳。

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