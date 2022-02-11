假交易7年掏空2.8億離職才曝光　富士全錄主管夫妻起訴

▲富士全錄前營業本部長吳經明和妻子陳慧珍因掏空獲利2億多元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣富士軟片公司前營業本部長吳經明，涉嫌在離職前利用採購決行職權，多次擅自核准與親友公司進行交易，還找合作廠商協助「過水」，把富士全錄的錢以「螞蟻搬象」手法偷到自己口袋，掏空高達2億使公司因此損失2.8億元，其中2.67億元都進到吳的口袋，台北地檢署11日依背信、洗錢等罪起訴吳和妻子陳惠珍、女兒吳熙筠等9人。

台灣富士全錄是日本富士軟片集團的一員，公司創始之初從事日本與亞洲區銷售，後來進行商品與技術的研發，並供應至全球市場，產品除辦公室設備，也提供雲端及行動服務。

檢調查出，吳經明先前在富士全錄公司任職資訊處處長，公司改名台灣富士軟片後，升為營業本部的本部長，成為公司台籍幹部最高決策者，卻涉嫌仗著公司信任，利用可決行50萬元以下採購案的權利，從2011年1月到2018年2月離職前，擅自與自己親友開立的公司簽訂假交易契約。

▲配合廠商童樹鵬坦承犯行並交出證物與犯罪所得839萬，檢察官請求法院從輕量刑 。（資料照／記者劉昌松攝）

吳經明離職後，日本總公司清查富士全錄固定資產，發現採購軟體比例過高、廠商集中、相同軟體重複採購、多數採購都是吳經明獲得授權的50萬元權限以下，無從確認軟體使用目的，因此要求富士全錄全面清查，赫然發現公司多年來匯出2.8億元，卻幾乎沒有收到過購買商品。

檢調2021年間發動2波搜索約談，吳經明因始終否認犯行遭聲押禁見獲准，但部分配合廠商坦承協助製作假契約，專案小組清查發現，相關資金經過吳經明親友的公司，流向吳經明夫妻戶頭，用來支付新竹東區房貸、投資外幣、保險，吳經明不法獲利高達2.67億元，犯後始終否認，態度不佳，被檢察官請求法院從重量刑。