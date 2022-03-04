上海驗出「台灣輸出」激增8例　春節後已累計29例

▲台灣本土疫情趨緩，卻不斷輸出確診者。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海連續兩日通報台灣輸出。據上海衛健委今日消息，3日新增43例境外輸入個案，其中8例來自台灣、另外有2例來自台灣的無症狀患者。自2月12日以來，上海迄今累計已發現來自台灣的新冠肺炎確診者29例，另有6例無症狀感染者。

據上海衛健委通報，3月3日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，上海報告43例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中有8例確診、2例無症狀患者來自台灣。

具體如下：病例5為美國籍，在台灣探親，自台灣出發，於2月21日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例9、病例10均為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，乘坐同一航班，於12日抵達上海浦東國際機場；病例12為台灣居民，在台灣生活，於13日抵達上海浦東國際機場。他們入關後即被集中隔離觀察，閉環落實健康監測，其間核酸檢測異常。市疾控中心實驗室復核為陽性。經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例14至病例16均為台灣居民，病例14、病例15是親屬關係，3人在台灣探親，自台灣出發，於16日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例21為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，於2022年2月26日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

無症狀感染者2、無症狀感染者3均為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，乘坐同一航班，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

另外，新增治癒出院9例，其中來自香港2例，來自加拿大2例，來自新加坡1例，來自英國1例，來自美國1例，來自阿聯酋1例，來自台灣1例。