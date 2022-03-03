香港直擊／單日再增56827例　超市爆發搶購潮貨架先「清零」

▲香港爆發「搶購潮」，貨架首先「清零」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／香港報導

香港疫情大失控，今（3）日新增56827例確診。因港府日前釋出「不排除禁足」等消息，加上大批市民確診引發人手不足等問題，市面超市連日出現搶購潮，架上空空如也被掃空，特別是諸如維他命C、普拿疼（港譯為必理痛）、止咳藥之類的抗疫用品更是一盒難求。有民眾下午去購買雞蛋、喬麥麵，結果什麼都沒有，怒喊「食風啦！（喝西北風吧）」。

香港今日新增56827例確診，其中56825例為本土個案，再多144名患者死亡，年齡介於42歲至102歲，累計超過28萬人染疫、逾920人死亡。根據香港大學醫學院團隊指出，香港疫情將在未來一周左右達到頂峰，估計屆時每天新增感染人數將達18萬人。

▲「搶購潮」在全港出現。（圖／記者蔡儀潔攝）

看不到頂點的確診趨勢、確診了全靠自救的現狀，香港全城瀰漫「恐慌」氣息。日前香港食物及衛生局長陳肇始指，全民檢測期間「不排除禁足」。說法一出，將恐慌推向高峰，不少超市、賣場都出現恐慌性買氣，許多貨架都被民眾搶購一空。

記者實際到位於鰂魚涌的惠康超市，發現大部分貨架都已空空如也，泡麵、罐頭、水餃等冷凍食品被掃空；生鮮食品區內，平價的蘋果、香蕉、柳橙等被買光，易儲存的番茄、高麗菜也都賣完，肉品區孤零零躺著4盒雞肉。

▼ 肉品區孤零零躺著4盒雞肉 。（圖／記者蔡儀潔攝）

超市內人潮不減，排隊結帳都要大排長龍。一名女市民向記者抱怨，今天本來打算出來買雞蛋、蕎麥麵，結果什麼都沒有，只能看有什麼買什麼了。另一位年輕男子則表示，自己想吃海鮮味的「合味道」泡麵，結果去了3間店都沒有，「什麼情況啊！」

對於「搶購」的情況，其實原因主要有5點。第一，是港府、權威專家、媒體先後釋出的「禁足令」、「封城」等風聲，令香港人陷入恐慌；第二，急速蔓延的病毒令確診人士大增，而多數都是留家檢疫，所以常出現一人要囤一家確診者糧食的情況。

第三，是越來越多人確診或成為密切接觸者無法上班，導致人力迅速縮減，超市內去掉收銀的員工，已經沒有足夠人手去補足貨架，出現「倉庫有貨、架上沒貨」。第四，是在嚴厲的社交限令下，上至大家樂、牛角、鼎泰豐等大型連鎖餐廳，下至酒樓、茶餐廳等小食肆，在「營業虧更兇」的壓力下，紛紛自主宣布暫停營業，市民轉向回家自己煮。第五，是百家、Donki、屈臣氏、萬寧等11間大型連鎖超市、藥房更改營業時間，有些下午3時就關門，導致民眾擔心買不到食物而集中時間去採購。

▲晚來的民眾已經沒什麼商品可以選擇。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今在香港確診了全靠自救，因此除日常食品外，保健品、藥品也是被搶光。記者連續3天，先後去了4家不同的萬寧分店（連鎖零售商），都買不到維他命C、B群、喉糖等抗疫用品。店員表示，維他命C那些幾乎都缺貨，「短期內是不會有的了。」

因多數Omicron輕症患者都會出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，所以諸如普拿疼、止咳藥等成藥也被搶光，記者當天幸運遇上剛補貨的止咳沖劑才順利買到。

▲林鄭月娥2日視察社區隔離措施時回應「搶購潮」，呼籲全民莫恐慌。（圖／香港政府新聞網）

香港特首林鄭月娥2日回應「搶購潮」，形容市民因「恐慌」產生「好特別行為」，呼籲全民「以最平靜心態應對疫情」，港府一定會「盡最大努力」保障供應，不要誤信謠傳，出現恐慌或搶購日用品。

對此，有市民向記者表示，確實蔓延必要買太多，就算禁足相信也是可以外出採購。不過也有人表示反對，認為市民恐慌是因為政府沒有明確規劃，怒嗆林鄭月娥「所有恐慌出自哪裡你還不知道嗎？」。