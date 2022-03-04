蓬佩奧非為保台而來？　知情人稱駐美代表處電報藏商業考量

記者黃翊婷／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧來台訪問，今日（4日）將拜訪立法院。對於蓬佩奧這趟亞洲行的目的，外界有諸多猜測，一名知情人士透露，從駐美代表處的電報內容看來，蓬佩奧此行應該是基於「商業考量」，目的是要爭取退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock公司，而非抗中挺台。

▲蓬佩奧長期支持台灣參與國際事務。（圖／總統府提供）

俄羅斯與烏克蘭情勢危急之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領特使團訪台，緊接著美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷也在2日晚間抵達台灣。蓬佩奧在任內推動許多友台政策，卸任後仍持續以行動力挺台灣，還曾在推特PO出吃台灣鳳梨乾的照片。

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士提供駐美代表處去年8月2日發給外交部的電報，指稱蓬佩奧這次來訪並非是要保台，而是要爭取退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock公司，重點在了解政府立場，因為蓬佩奧去年7月8日曾率Anarock公司投資長Gino Ramadi拜會我國駐美代表蕭美琴，過程中Ramadi談到想與我方建立投資夥伴關係，同年同月19日，蓬佩奧在與駐美代表處經濟組及紐約金管會開會時，便提及有意在數月後訪台，希望訪台前能取得相關投資合作的具體進展。

不過，上述說法並未獲得相關單位證實，而且蓬佩奧這次訪台也沒有相關投資公司人員隨行，詳細情形仍有待進一步查證。

▲蔡英文頒授蓬佩奧「特種大綬景星勳章」。（圖／總統府提供）

蓬佩奧在任內解除對台交往限制、推動台美高層互訪，他3日上午接受總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」時提到，這些都是非常簡單、正確且合適的決定，這不僅是跨黨派或政治，更是美國的承諾，同時也符合台美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

蓬佩奧強調，若沒有捍衛自由的決心，或對破壞自由與人權的行為不聞不問，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會。他相信在蔡英文任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與台灣站在一起。