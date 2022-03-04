　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登日前預告制裁俄羅斯寡頭，白宮3日公布最新制裁名單。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國今天宣布另一波對俄羅斯制裁，對19名俄羅斯寡頭統治集團成員與其47名家屬與夥伴執行簽證限制，其中克里姆林宮發言人培斯科夫與俄國超級富豪尤斯馬諾夫等人還將被凍結資產。

美國總統拜登（Joe Biden）日前在國情咨文中即曾預告將制裁俄羅斯寡頭成員，以作為俄羅斯軍事入侵烏克蘭的制裁。美國司法部隨即也成立名為KleptoCapture的特別任務小組，對俄羅斯寡頭統治集團的更多成員及其公司和資產進行制裁。

美國今天宣布對俄羅斯的最新一波制裁，主要針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的8名親信與其配偶、子女和旗下企業。

白宮表示，這項制裁瞄準更多俄羅斯重要人士與其家庭成員，因為在普丁殘酷入侵烏克蘭後，仍繼續支持普丁。這些人的致富是以犧牲俄羅斯人民為代價，負責提供支持普丁入侵烏克蘭所需的資源。

制裁名單包括尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），他是俄羅斯最富有的人之一，也是普丁的親密盟友。這項禁令將禁止他的財產在美國或為美國人使用，包括他所擁有的超級遊艇與私人飛機。培斯科夫（Dmitry Peskov）也在這波制裁名單中，因為他是普丁宣傳的主要散播者。

今天的制裁名單包括19名俄羅斯寡頭集團成員與其47名家屬與親密夥伴，美國將對他們執行簽證限制。

此外，財政部也全面封鎖包括戰略文化基金會（Strategic Culture Foundation）與其相關網站、南端前線（SouthFront）、俄羅斯新聞網（InfoRos）在內等7個俄羅斯實體及26名成員，因其在俄羅斯入侵烏克蘭過程中散播假訊息並影響外界看法，以達到俄羅斯戰略目的，並錯誤指稱克里姆林宮的行為具有正當性。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍入侵鄰國烏克蘭　摩爾多瓦申請加入歐盟

普丁好友「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄　呼籲俄烏停戰談判

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

美印澳日「四方安全對話」　同意不應讓印太重演烏克蘭情況

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘　再打給澤倫斯基

俄烏2輪和談結束　商討停火、同意開闢「人道走廊」疏散平民

俄軍殺到「馬立波圍城」斷水電停暖氣　變成當年的列寧格勒

祭出100萬美元懸賞普丁「項上人頭」　俄羅斯富豪呼籲軍官叛變

不斷更新／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

台灣捐款烏克蘭帳戶「累計近8000萬元」　單筆最高200萬

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

「碰一聲」少掉全台3分之1電力　興達電廠冒煙王美花：非爆炸

高雄興達電廠釀全台大停電　台電：機組跳脫故障並無缺電

全台大停電！全市傳災情案　台電網站掛了「一片白」

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

俄軍入侵鄰國烏克蘭　摩爾多瓦申請加入歐盟

普丁好友「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄　呼籲俄烏停戰談判

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

美印澳日「四方安全對話」　同意不應讓印太重演烏克蘭情況

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘　再打給澤倫斯基

俄烏2輪和談結束　商討停火、同意開闢「人道走廊」疏散平民

俄軍殺到「馬立波圍城」斷水電停暖氣　變成當年的列寧格勒

祭出100萬美元懸賞普丁「項上人頭」　俄羅斯富豪呼籲軍官叛變

不斷更新／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

台灣捐款烏克蘭帳戶「累計近8000萬元」　單筆最高200萬

今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」

烏克蘭代表團「躲過飛彈攻擊」　戰火下抵北京帕運直呼是奇蹟

2022兩會／「十四五規劃」第二年　三大看點聚焦民生經濟

俄軍入侵鄰國烏克蘭　摩爾多瓦申請加入歐盟

普丁好友「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄　呼籲俄烏停戰談判

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

美印澳日「四方安全對話」　同意不應讓印太重演烏克蘭情況

老夫婦「幫兒買房」卻被送進養老院　母心酸提告：說好養我的

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了：班表交出來

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘　再打給澤倫斯基

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

國際熱門新聞

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

更／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

台灣捐款烏克蘭帳戶累計近8000萬元　單筆最高200萬

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

基輔現況和想像不同？她驚曝：歡迎俄軍攻烏

烏克蘭大城遭俄軍圍城　斷水電

加拿大軍情司令：西方盟國憂俄烏「引台海戰爭」

俄軍傳動用「人類最邪惡武器」空投烏克蘭

俄原定3／6攻下烏克蘭　軍方機密文件流出！

烏克蘭女童堅守家園　避難所製作偽裝網

結婚到一半驚知「新郎是禿頭」　新娘氣暈秒退婚

更多熱門

相關新聞

美印澳日同意：不應讓印太重演烏克蘭情況

美印澳日同意：不應讓印太重演烏克蘭情況

日本首相岸田文雄表示，美國、印度、澳洲、日本「四方安全對話」（Quad）領袖今天同意，不應容許烏克蘭遭遇的狀況在印度洋-太平洋地區發生。

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

烏克蘭媒體：4中國留學生疑被炸死　命喪哈爾科夫

烏克蘭媒體：4中國留學生疑被炸死　命喪哈爾科夫

烏克蘭大城遭俄軍圍城　斷水電

烏克蘭大城遭俄軍圍城　斷水電

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭美國克里姆林宮北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

獨／2女大生為房租爭吵 　1人死亡

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

更／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

周日冷氣團南下「雨彈報到」　低溫下探12°C

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

「龍抬頭」招財補庫５祕法公開

快訊／台電21：30加開記者會

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面