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朝野黨團4日共同款宴蓬佩奧　游錫堃盼立院善盡地主之誼

▲▼前美國國務卿蓬佩奧將於4日拜訪立法院，立法院長長游錫堃聽取立法院國際事務小組報告。（圖／取自游錫堃臉書）

▲前美國國務卿蓬佩奧將於4日拜訪立法院，立法院長游錫堃聽取小組報告。（圖／取自游錫堃臉書）

記者林銘翰／台北報導

前美國國務卿蓬佩奧將於4日拜訪立法院，立法院長游錫堃3日晚間表示，為了善盡地主之誼，立法院準備了多元精采的台灣在地好滋味待客，希望彼此能持續深化各領域的交流與合作夥伴關係，共同維護台海乃至印太區域和平與穩定。

游錫堃3日晚間在臉書以「誠摯歡迎台灣的好朋友」為題發文表示，立法院將於明晚邀請立法院副院長蔡其昌及朝野黨團總召，共同接待這些年來挺台不遺餘力的龐培歐伉儷等一行。

游錫堃指出，他為此特別聽取立法院國際事務小組對於宴客、訪賓安全、防疫等籌備規劃，為了善盡地主之誼，立法院也準備了多元精采的台灣在地好滋味待客，希望訪賓能體會到台灣人民良善、好客的熱情。

游錫堃也說，立法院不只期待遠道而來的美國好朋友們感到賓至如歸，也想表達對國際友人的竭誠歡迎，立基於自由民主人權的普世價值，彼此能持續深化各領域的交流與合作夥伴關係，共同維護台海乃至印太區域和平與穩定。

根據立法院公開行程，龐培歐將在4日晚間5時45分拜訪立法院，出席在立法院中興大樓12樓所設的晚宴，與會者包括游錫堃、蔡其昌、立法院秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智等人。

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