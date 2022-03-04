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王美花不發雞排「我來發啦！」林為洲經濟部門口送303份師園雞排

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘去年因四大公投未過關而說「明年一定缺電」，當時經濟部長王美花曾在節目中跟郭台銘對賭雞排，直言台灣不缺電。沒想到，3日發生全台大停電事件，王美花在記者會上表示「不是缺電問題」，因此拒發雞排。對此，立法委員林為洲表示，「部長不發，我來發啦！」

立法委員林為洲3日多次發文關心停電議題，也呼籲王美花「如果不下台，欠的雞排請記得還」；他認為，台電在2日深夜停電影響6000多戶時，就該審慎面對並找出原因，沒想到3日還是發生全台停電的情況，「短短10個月內台灣發生三起大停電事件，請問總統蔡英文、蘇貞昌院長、經濟部王美花部長、台灣電力公司，這次停電事件誰要負責？」

▲▼師園鹽酥雞。（圖／翻攝師園鹽酥雞臉書）

▲師園鹽酥雞。（圖／翻攝師園鹽酥雞臉書）

面對王美花3日晚間的回應，林為洲深夜在臉書直言「部長不發，我來發啦！」，表示他4日下午會在經濟部門口、台北市福州街15號發放303份師園雞排，「發完爲止」、「歡迎明天來領！」

該文曝光後吸引不少網友留言，「讚啦」、「要切要辣」、「要來興達電廠門口發啦，這樣高雄人才卡到得位置啊」、「希望明天不要再跳電」、「排隊排起來」、「拜託台中也要」、「深夜發這種文，不講武德」、「發雞蛋啦」、「看來我該去排隊了」。

部長不發，我來發啦！ 明天下午1:00，經濟部門口（北市福州街15號）303份雞排，發完爲止。 #師園雞排 #經濟部

立法委員林為洲發佈於 2022年3月3日 星期四

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【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
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