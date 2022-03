「歐洲醒醒吧」澤倫斯基：俄砲轟核電廠史上首例　一爆炸全都完蛋

記者詹雅婷/綜合報導

俄軍鎖定烏克蘭南部歐洲最大核電廠「札波羅熱」(Zaporozhye)攻擊,引發國際關注,美、英國家領導人均已與烏克蘭總統澤倫斯基通話。澤倫斯基稍早也發布影片做出最新回應,直言「假若(核電廠)爆炸,我們就全完了,歐洲也會跟著完蛋」。

▲澤倫斯基在核電廠遇襲之後,錄製影片做出最新回應。(圖/路透)

衛報報導,在札波羅熱核電廠遇襲後,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)痛批俄羅斯的行為是「核恐怖主義」(nuclear terrorism),企圖重演車諾比核災,同時呼籲歐洲國家提供協助。

澤倫斯基表示,歐洲現在必須覺醒,歐洲最大核電廠已經起火,俄羅斯坦克正在砲擊核設施,「我警告所有人,沒有一個國家曾經砲轟過核電廠」,這將是全球性的災難,「歐洲人醒醒吧」,俄羅斯政宣威脅要用核灰燼覆蓋全世界,「現在這已經不是威脅,是現實」。

澤倫斯基進一步強調,必須阻止俄羅斯軍隊,因為烏克蘭有15個核設施,「如果(核電廠)爆炸,我們就全完了,歐洲也會跟著完蛋,全歐洲都要撤離」,只有歐洲即刻採取行動才能阻止俄軍,防止核電廠災難終結歐洲。

Emergency video address of the #Ukraine President @ZelenskyyUa regarding the tonight attack on the #Zaporizhzha #nuclearpowerplant. Read my translation below in the thread pic.twitter.com/CBffd1WjUl