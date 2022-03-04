蓬佩奧預言：習近平不止步於香港　「拿下台灣改變全球權力平衡」

▲美國前國務卿蓬佩奧演講會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日上午出席遠景基金會舉行的演講會，會中痛批中國破壞與烏克蘭的戰略夥伴關係，並預言中國國家主席習近平「不會滿足於香港而止步」，將會視佔領台灣為必要任務，而這正是因為美國是台灣自由最堅定的後盾，拿下台灣即可改變全球權力平衡，使中國佔上風。

蓬佩奧會中談及，今天最重要的討論是：要如何處理中華人民共和國的侵略？他說，看看烏克蘭局勢，獨裁者、俄羅斯總統普丁罔顧自由，決定進犯烏克蘭，烏克蘭人民不願屈服，奮力抵抗入侵者，但他擔心除非歐洲國家以更大決心反對俄國，否則烏克蘭自由之光可能熄滅，「千萬不可錯估情勢，普丁不會止步於烏克蘭」。

面對中國議題，蓬佩奧直言，中國破壞了與烏克蘭戰略夥伴關係中「彼此支持國家主權及領土完整」的議題，這項承諾已經蕩然無存。

蓬佩奧說，美國前總統川普上任後決定停止與中國「天真的交往方式」，開始處理未履行的美中貿易協定，但很快發現問題比實際更嚴重，「喚醒各界認清中共對美國乃至全球的威脅，至為必要」，顯然習近平相信中國比美國更強大，正因為美國是台灣自由最堅定的後盾，拿下台灣即可改變全球權力平衡，使中國佔上風。

蓬佩奧回顧歷史說，從過去中國國家主席毛澤東、鄧小平到習近平，都認為拿下台灣是共產主義意識形態的終極目標，而在習近平的領導下，「中共意識形態的狂妄自大達到新高，也使佔領台灣成為必要任務，用來提升及鞏固習近平個人的自大」。

蓬佩奧並直言，「中國的惡行罄竹難書」，共產黨獨裁者以經濟實力及新世代科技宰制世界的黑暗未來已益發真實，中國共產黨帶來的危險是當代的中心威脅，許多國家現在也同意此看法。

「我一再強調，與中國打交道要先存疑並查證，我相信台灣人民對此也深有同感」，蓬佩奧說，中國對台灣的威脅源自於恐懼和偏執，因為台灣是華人社會自由民主的成功典範，嚴重傷害其威信和權威，他擔任國務卿期間見到香港自由民主的滅亡，「他（指習近平）不會滿足於香港而止步，台灣是中共『一國兩制』不可或缺的一部分」。

蓬佩奧說，不力挺自由的後果就是，習近平接管香港，「接著就是台灣，再來是南海及釣魚台等」，若是不對抗無視他人自由及獨立的威權主義，且不能及早行動，那麼世界將被捲入一場更大規模的衝突。