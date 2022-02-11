「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名農村婦人「楊某俠」，被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後生養了八個小孩，影片曝光後旋即引發輿論的震驚與憤怒，要求當地政府嚴查背後是否涉及人口拐賣與性侵等犯罪問題。當地聯合調查組4次發通報，最新一次終於認定本案涉人口拐賣。大陸官媒《央視》最新揭露營救婦人的影片，再度震撼網友。

目前，由於婦人被認定罹患精神疾病，因此被政府安排住院。日前，央視記者實地探訪8孩母親所在的精神病醫院。影片顯示，婦人躺在病床上哀求醫生，「放我走吧！」醫生也只能敷衍安撫，「妳好睡一覺吧，睡一覺就好了」、「妳哪裡不舒服，告訴我吧」。

不少網友看到後再度憤怒直呼，「醫生講話為什麼一直發抖，眼神飄散？在緊張什麼嗎？？？望早日得知事情真相」、「不信不信！這個可憐的女人根本就能自己表達！」、「她吶喊的是重獲自由，身體和心理都要重獲自由！」、「楊某俠身世淒慘，現在連來時的路也斷了」。

▲央視曝光醫院畫面。（圖／翻攝自影片）

1月28日，抖音帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子被人用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。短片在各大社群轉傳後，引發輿論關注。

事件引發輿論質疑涉拐賣婦女後，徐州轄下的豐縣縣委宣傳部第一次通報辯稱，楊女與董志明1988年領證結婚，不存在拐賣行為。因楊女患有精神病會攻擊老人、小孩，其丈夫才用鐵鍊拴住她。

這份通報引發輿論質疑後，官方發出第二份聲明表示，楊女的真實身分和本名、原籍都待查，還改口楊女是「因為流浪才到歡口鎮乞討」。

官方7日深夜發出的第三份聲明則稱，楊女曾有一段婚姻，後因生病而由親屬從雲南省昆明市帶到江蘇省東海縣治病，且其家人期許可以找個「好人家」嫁了。楊女抵達後卻走失，陪同親屬當下並未報警也未告知其家人。

10日晚，徐州市新聞辦官方微博「徐州發布」第四次通報稱，徐州8孩罹患精神疾病的母親楊姓女子，近日經DNA檢驗比對，認定她就是來自雲南省福貢縣的小花梅。據通報，楊女的55歲丈夫董志民涉嫌非法拘禁罪；楊女同鄉的48歲桑姓女子及其67歲丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，上述3人已被採取刑事強制措施。