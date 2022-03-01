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中共兩會本周開幕　人大將審議「港澳區人大代表選舉法」

▲▼港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

▲港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共全國人大及政協兩會會議，將於本星期在北京開幕。其中，人大將審議港澳區人大代表的選舉辦法。人大常委譚耀宗說，議案獲通過後，12月港區人大換屆時，將改由負責選出行政長官及立法會議員的選舉委員會委員，選出新一屆港區人大代表，好處是可省卻以往要事前成立「選舉會議」的程序。

據《香港電台》報導，至於是否競逐連任，現年72歲的譚耀宗說，距離12月換屆仍有一段時間，現時不急於做決定。

經遞補成為港區人大的教聯會會長黃均瑜說，自己來屆是否參選會再與教聯會商議，現時未有定案。而在新選舉辦法下，他相信一些身兼立法會議員的人大代表，在爭取支持時會比較有優勢。

「兩會」向來是大陸社會、政治、經濟的重要風向標，香港時事評論員劉銳紹說，大陸疾控專家早前指未來的防控措施，既不是現行「動態清零」，也不會是外國的「躺平」與病毒共存，意味著今次兩會值得關注大陸「動態清零」的抗疫策略會不會微調，信相北京會趁兩會期間，收集人大政協的意見。

他又說，大陸官方早前提到「靈活就業」這個詞彙，預料大陸經濟發展形勢，繼續會是兩會的焦點之一。

另外，因應疫情，今次「兩會」繼續採取「閉環式管理」，全部上京開會的港區人大及政協要先到深圳隔離7天，不過多人由於曾與確診的政協施榮懷接觸或乘同一輛旅遊巴前往深圳，包括譚耀宗，因此要繼續留在深圳隔離，未能上京參加兩會。

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