2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

▲去年全世界經濟狂增速。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／北京報導

今年大陸兩會即將登場，歷經兩年疫情影響，中外媒體最關注中共GDP經濟增長預測。去年大陸經濟取得8.1%的高增長，遠超經濟增速目標值6%，但預計2022年可能增速目標落在5.5%到5.7%之間。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸財經學者陳波指出，大陸2020年受疫情衝擊，基礎經濟一片空白，才會造成2021年經濟大噴發。今年只是回到「正常經濟增速預期」，不算目標下調，預計內需市場會比去年再好一些。

去年全球GDP大增速

前年疫情大爆發，大陸首次不設立GDP增速，幾乎全世界經濟呈現空白狀態，直到2021年全球開始大噴發。舉例，美國Q3、Q4的GDP增速都超過大陸，創下80年代以來，過去40多年都沒有過的現象。實際上，不管是美國是大陸的增長速度都是基礎效應。

華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波分析，回顧2020年疫情嚴重衝擊各國經濟運行幾乎空白，美國甚至出現負2.3%數據，只有大陸是所有的大型經濟體唯一保持正增長國家。到了2021年，西方國家量化寬鬆政策，大量印鈔，提高各種經濟刺激需求，最終導致各國實際經濟增長比自己預測要高一些。

▲大陸官方、學界預測今年GDP「潛在增速是5.5%」。（圖／CFP）

2022年大陸GDP增長預測？

按照大陸疫情前發展軌跡來看，2011年以前經濟增長都是兩位數，之後開始從8%不斷下修到7%、6%。到了疫情前的2019年經濟增速預測也是6%，還有下修跡象。

陳波解釋，「疫情沒有發生前，大陸預估2020年到2025年正常一般增長率是5.5%上下左右。所以今年不是下調，而是『重新』回到2019年估算的正常經濟增速軌道。」

依照今年預期經濟增長率來算，大陸各地GDP增速目標合計較2021年回落0.7%。大陸央行考慮疫情衝擊的影響後認為，「潛在增速仍有5.5%，或為今年目標水平。」估算2021年和2022年的經濟潛在增速水平分別為5.7%和5.5%。

▲今年大陸力拚內需，外界觀望是否鬆綁防疫政策。（圖／視覺中國）

外循環「增速降」、力拚內循環

去年全球需求大增，大陸整體主要是靠「外循環」保持強大經濟增速， 出口非常旺盛，Q3、Q4外貿貢獻率極高。整體進出口超過20%增長率，這是過去12年都沒有出現過情況。今年外貿增長率？陳波分析，「大陸外貿會增長，但低於20%增長率，估計可能是5%到8%之間，預期值只是回到2017年以後的增速。」

實際上，疫情對於大陸外貿影響沒有想像中大，反倒是其他對手國家，像是越南、印度、印尼如果開始恢復產能，許多定攤陸續回流，大陸出口會遇到更多的競爭，出口速度跟著下降。另外，西方國家通貨膨脹升息、貨幣政策緊縮、經濟增速下滑等因素，對大陸整體貿易低於2021年增速也不意外。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，「經過兩年抗疫，民眾都希望擺脫疫情的影響，經濟上會有一些比較穩定政策，推動老百姓消費能力，通過一些政府的投資來帶動經濟的發展，是接下來首要任務。」

由於去年大陸官方經濟產業調整力度太大，例如，打房、限電政策等造成較大衝擊。預估今年可能不太會有這種調整，或者說這種調整應該告一段落。今年大陸基礎設施投資擴大，推出更多的財政和貨幣政策，內需發力可能會比去年好一些。