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台南剛復電又停了！在地人苦等崩潰　台電：不確定何時恢復

記者柯振中／綜合報導

高雄興達電廠3日發生開關事故，釀成全台大停電，南部更是有多處二度停電。台電台南區處原先告知，晚間將有5萬多戶停電1小時，沒想到時間到了，卻又告知「要繼續停下去」，引起網路一片罵聲。

▲▼高雄停電亂象。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台多地飽受停電之苦。（資料照／記者許宥孺攝）

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高雄興達電廠發生開關事故，主因為某開關設備故障，造成龍崎高壓變電所出問題，衍生出停電風波。隨著台電搶修、積極恢復供電，不少地區已經開始復電。

▼興達電廠解釋，是某開關設備故障，才衍生出停電的問題。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼興達電廠副廠長。（圖／記者吳世龍攝）

不過，台南、高屏等地區，有多處復電後「二度停電」，台電解釋原因，由於太陽逐漸下山，太陽光電出力變少，需要減少部分饋線的用電負載，以維持電力系統的穩定，才會造成部分用戶停電。

▼台南許多地區6點30分停電一小時，時間到了卻有許多人沒有復電，台電也不曉得要停到什麼時候。（資料照／記者吳世龍攝）

▲▼ 興達電廠現況曝 。（圖／記者吳世龍攝）

根據《聯合新聞網》報導，台電晚間6點30分左右宣布，台南有許多區要停電1小時，共影響5萬多戶，沒想到時間過了，台電再度宣布「4萬多戶繼續停電」，連台電也無法確定何時能復電，讓當地民眾十分崩潰。

網友們聽見台電跳票的消息，忍不住留言痛批，「早上9點多到現在還沒復電」、「米蟲單位」、「到底是要恢復供電了沒啊」、「台電，你的客訴壞掉了，到現在還在停電，何時復電，怎麼一點通知都沒有」、「我們南部台灣價值不夠嗎」、「太陽下山就沒電，世界怎麼跟得上台灣。」

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