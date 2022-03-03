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虎尾還沒復電！在地人摸黑「只能用淚發電」氣炸　張麗善回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台電興達電廠3日開關場事故導致全台各地出現停電災情，南部地區的電力供需失衡，因此到了晚上仍有停電的情況發生。然而，直到3日晚間近7時，雲林縣虎尾鎮仍有多個地區沒電，讓不少當地人崩潰，「大家只能以淚發電」、「何時恢復～ 被電動門鎖在裡面了」。對此，雲林縣長張麗善也做出回應。

▲▼虎尾「現在還沒復電」整片黑　在地人氣炸：只能用淚發電。（圖／網友提供）

▲雲林虎尾直到3日晚間7時都還沒復電。（圖／網友提供）

有網友3日晚間7時許在臉書社團「虎尾人(讚)出來」發文詢問，「唉…虎尾現在有哪是沒停電的？」讓不少在地人紛紛出來報災情，「林森路整排都停了」、「黃昏市場有停電」、「還好我家有電，興南大橋以外都沒電辛苦了」、「安溪里也停」、「東仁里…有人知道何時來電嗎？」「平和里」、「我也要吹冷氣…」「鐵捲門拉到背超酸，用愛練身體」、「芳草里停電」、「安慶國小附近也停電了」、「新吉里也停電」、「大家只能以淚發電…」。

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也有人說出未停電的區域，「平合里青埔有電」、「堀頭里看電視吹冷氣中」、「虎尾高鐵高南段沒停電」、「中山路曾慶隆這邊沒停電」、「麻辣風爆往糖廠的方向沒停」、「我們村莊有電，沒路燈喔」、「頂溪，不過我們這一邊有電，另一邊停電」。

▲▼虎尾「現在還沒復電」整片黑　在地人氣炸。（圖／翻攝張麗善臉書）

▲▼張麗善針對停電一事回應。（圖／翻攝張麗善臉書）

▲▼虎尾「現在還沒復電」整片黑　在地人氣炸。（圖／翻攝張麗善臉書）

針對仍在停電一事，雲林縣長張麗善表示，她已請警察局加強巡邏，保障縣民朋友與店家的財產安全，也針對交通號誌未能運作的路段進行交通管制；同時請社會處、消防局與衛生局聯手，以最快的速度去關懷獨居老人與有特殊照護需求的家庭，更要請台電注意使用維生器材保全名冊的家戶，必須盡量避免停電或明確告知各分區停電的時間，讓他們有應變的時間與空間。

張麗善表示，她看到鄉親不斷詢問何時才能復電，「我內心與他們一樣感到焦急，我也不忍再去苛責第一線的台電人員，但今天我們面臨的情況，真的會變成常態嗎？我真的很擔心…」。

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