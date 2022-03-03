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不斷更新／烏克蘭南部港口刻松淪陷　普丁首認498俄軍戰死

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲烏俄兩國的第二輪會談預計將在當地3日展開。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭發動戰爭已進入第8天，目前烏俄兩國已確認將於當地時間3日展開新一輪談判。俄羅斯政府在當地2日首次公布傷亡人數，聲稱俄軍自與烏克蘭交戰以來，已有498人陣亡、1597人受傷，而烏克蘭南部港口城市刻松已落入俄軍手中。

【0745更新】

據CNN報導，烏克蘭南部港口城市刻松（Kherson）的市長科雷哈耶夫（Ihor Kolykhaiev）證實，在經歷數日的苦戰後，烏克蘭軍方已撤退到附近城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），而俄軍目前已將刻松包圍。

科雷哈耶夫在當地2日接受《紐約時報》採訪時表示，大約10名俄軍在當天攻入了刻松的市政廳大樓，並計劃組建一個新的政府，因此他呼籲所有市民不要外出，因為「帶著武裝的佔領者無處不在，非常危險」。

【0646更新】

烏俄第二輪會談即將召開，俄羅斯代表團在當地時間週三（2日）下午抵達白俄羅斯、波蘭邊境的別洛韋日森林。俄國代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）透露，二輪會談即將展開，烏克蘭代表團將在明早抵達會場。

【0627更新】

紐約時報報導，西方情報顯示，中國高官曾在今年2月初告訴俄羅斯，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。

【0623更新】

因應俄羅斯入侵烏克蘭，白宮今天宣布擴大對俄羅斯經濟制裁，包括全面封鎖俄羅斯國防實體並對煉油業實施出口管制。同時將出口限制制裁擴大至白俄羅斯，以避免技術與軟體轉移到俄羅斯。

【0612更新】

烏克蘭首都基輔火車站附近在當地2日晚間發生爆炸，周遭玻璃窗碎裂。一位烏克蘭政府顧問透露，這是防空系統攔截到俄軍導彈後，殘骸掉落到火車站附近造成的。

【0551更新】

烏克蘭軍方在當地2日證實，俄羅斯空降部隊已登陸第二大城哈爾科夫（Kharkiv）並企圖奪城，哈爾科夫市長特雷夫（Igor Terekhov）指出，俄軍不停向住宅區發射砲擊，情況相當危險，但他承諾不會讓這座城市落入俄軍手裡。

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