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快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝　還有拿鐵買1送1

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲超商限時咖啡優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族結束3天連假後肯定要來點「小確幸」！全家即日起至3月8日連7天於全門市祭出「Let’s Café、私品茶」2大系列任選「第2杯半價喝」，萊爾富則至3月14日止也有「Hi Café大杯拿鐵買1送1」優惠，趕緊揪同事喝一波。

▲▼全家私品茶 。（圖／業者提供）

▲全家私品茶、Let’s Café全系列任選第2杯半價喝。

全家即日起至3月8日祭出「Let’s Café」、「私品茶」2大系列同品牌、全品項任選「第2杯5折喝」，無論是單品美式、經典拿鐵都有，私品茶像是濃靜岡抹茶拿鐵、仙女紅茶、仙女波波醇奶茶也都一次滿足，上班族把握連8天的咖啡、茶飲好康。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富至3月14日於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1」優惠。

另，萊爾富至3月14日止也在全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3月8日前還加碼喝咖啡全品項第2杯7折優惠。

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