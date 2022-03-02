桃園米迪幼兒園群聚+2！國小電腦老師學生陰轉陽　累計26人染疫

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增2例本土個案，為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲，都與桃園米迪幼兒園群聚相關。20多歲女性打過2劑BNT疫苗，於3/1出現咳嗽、流鼻水症狀；另一名10多歲男性則未接種過疫苗，為國小電腦老師學生，匡列時檢驗陰性後轉陽性，目前該群聚已有26人染疫。

陳時中表示，2人都是居隔期間陰轉陽，對社區無風險，因為匡列對象非常廣，是目前值得注意的個案，但因為沒有繼續外擴，整理看起來「相對樂觀」。

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▲米迪幼兒園確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心統計，截至目前國內累計6,353,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,332,488例排除)，其中20,582例確診，分別為5,087例境外移入，15,441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。