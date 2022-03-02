快訊／本土+2「都是桃園米迪幼兒園」　另增47境外移入

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍緩。中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增2例本土病例，都在桃園，且為米迪幼兒園衍生個案；境外移入增47例，確診個案無人死亡。







▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲。桃園米迪幼兒園疫情持續，今早桃園市長鄭文燦表示，幼兒園群聚今再新增2例個案，累計至目前為止已有26人確診。不過，2個個案均於居隔期間採檢出來，因此沒有社區傳染風險。

▲3/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(8例)、美國及印尼(各5例)、印度(4例)、澳大利亞及香港(各2例)、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國(各1例)移入，另15例調查中。入境日介於今(2022)年2月6日至3月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,353,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,332,488例排除)，其中20,582例確診，分別為5,087例境外移入，15,441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▼▲3/2新增病例表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大