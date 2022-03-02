知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

▲知名音樂人找好友推薦按摩師，反遭設計偷拍裸照勒索。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

男子曾昱騰前年受擔任唱片公司高層主管的男性好友之託，找一名男按摩師到府服務，卻收買按摩師趁好友舒服地睡著後，涉以手機錄下對方裸體影片，曾男並用來勒索好友花錢消災，揚言不給就「要死一起死」等語，被害人陸續支付共64萬餘元，不堪曾男獅子大開口要800萬元，報警揭發，曾男到案被起訴後認罪，台北地院依恐嚇取財罪判刑8月，可上訴。

本案被害人是捧紅多位天王、天后級唱將的發片推手，在兩岸三地音樂圈素孚眾望，他原本很信任曾昱騰（25歲），前年（2020年）11月28日，被害人請曾男介紹信得過的男性按摩師，到他在北市住處提供到府按摩服務，曾男聯繫綽號「鐘碩」的男按摩師林懷宇赴約，卻出壞點子，要林男偷拍被害人裸照或裸體影片。

被害人沒料到會被曾男設計，按摩前喝了酒，按摩時舒服地睡著，林男順利以手機拍照錄影，用臉書傳給曾男交差。曾男去年（2021年）2月間，將偷拍的不雅影片擷圖用來勒索被害人，要求先一次付款30萬元、之後按月再給5萬元，否則就要上網公開。

被害人深怕私密曝光、名聲不保，被迫照付「贖金」，陸續花費64萬餘元，去年10月間，被害人不堪其擾，哀求曾男放他一馬，曾男非但沒心軟，反而獅子大開口，要被害人一次給他800萬元。

曾男並連續多天，將被害人打了馬賽克的裸照，以及媒體爆料專線的網路擷圖，傳送給被害人施壓「你要多久時間」、「真的讓我不得不這麼做」、「這兩天準備800給我」、「800萬」、「兩天時間，反正我要執行無差」、「要死一起死」等語，甚至要被害人協助他逃亡對岸取得新身分。

被害人不願再給錢，決定報案揭發，曾男到案一度被收押禁見，起訴後全部認罪，但犯罪所得已經花光光。法官查明曾男本案發生前5年內，曾犯公共危險罪被判刑2月定讞，與本案類型不同，所以不依累犯規定加重其刑。

法官指曾男多次恐嚇被害人勒索，得手仍不罷休，到案後始終沒賠償被害人，所為非是，審酌他認罪、犯後態度良好，依恐嚇取財罪判刑8月，並全額沒收犯罪所得，曾男教唆林男偷拍行為所涉妨害秘密罪嫌，因被害人逾期提告，已獲不起訴，林男涉案部分，仍由檢方偵辦中。