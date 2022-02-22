助理當秘書用！刮痧按摩幫看屋全要做　荒唐法官降調事務官

▲新竹地院民事庭法官吳振富被控長期將助理法官當成私人秘書，還要求刮痧、按摩，遭懲戒法院判決免除職務，降調桃院事務官。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者吳銘峯、林冠吟／台北報導

新竹地院民事庭法官吳振富（目前停職中），被控使喚女助理幫其刮痧、按摩，此外還要求女助理幫忙處理個人私事，更常恫嚇其所指導的學習司法官學員，「你以為你很行阿，不要給我抓到把柄、一定把你除掉」等語，因而遭到監察院彈劾送往懲戒法院職務法庭。一審，懲戒法院判決免除其法官職務，轉任桃園地院司法事務官。監察院提上訴，二審遭駁回定讞。

新竹地院民事法庭法官庭長吳振富被爆出，其長期要求法官助理在公務時間或下班後，幫忙處理個人事務，包括幫女兒找家教、代購禮品、查詢適合的不動產物件及代看房子等私人事務，使助理法官畏於其法官權威，往往敢怒不敢言。

而監察院調查後更發現，吳振富還使喚女助理幫其刮痧、按摩，要求女助理直接以手指沾萬金油的方式，直接與吳振富發生肢體接觸，過程中還關閉門窗，更有鬆解衣扣與裸露脖頸等情形，讓女助理被感羞辱；儘管女助理曾口頭拒絕，但吳振富以全程均有第三人在場為由，仍堅持要求女助理刮痧、按摩。

女助理再次以Line拒絕，吳振富竟惱羞成怒，之後長達1個月時間，對女助理態度顯具針對性，而事情曝光後，吳更試圖以其身分與職務上的權力，分別撥打32分鐘與91分鐘的電話給另一名助理，試圖強行「定調」女助理「是刮痧而非按摩」。

不只如此，吳振富還利用職務之便，要求同仁與他共同在院內分機表上勾選面貌姣好之女性同仁名單，並於上班時間要求該名女同事到辦公室，探詢女同事的感情狀況，辯稱是為了「成人之美」。

法評會認為這是公器私用之不當行為，將他送監察院調查，監察院也認為他「要求女性法官助理，在緊閉門窗之辦公室內，為其按摩、刮痧，並令其他同事在場觀看，多達4次，以上各節核屬言行不檢，嚴重違反法官倫理規範情節重大。」全票通過彈劾，並送懲戒法院職務法庭議處。

一審懲戒法院判決吳男免除法官職務，轉任桃園地院司法事務官，監察院不服上訴二審，不過懲戒法院審理後，原審判決無誤，駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。