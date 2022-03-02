李宗盛賣老厝捐蓋長照！門諾年華大樓開工  打造長者友善園區

▲奠基開工動鏟典禮。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣基督教門諾會醫療財團法人3月1日舉行長照整合服務中心「年華大樓」及失智家屋「湧愛大樓」奠基開工典禮。總執行長張文信表示，感謝李宗盛先生慷慨的捐贈，同時也感謝社會各界為照顧東部長者的捐款共襄盛舉，這兩棟樓不僅建築風格各具特色，更納入智慧醫療、綠建築等創新的設計概念，預計於2024年完工。



滿懷感恩的心，在門諾會醫療財團法人所屬相關機構同仁的見證下，長照整合服務中心「年華大樓及湧愛大樓」正式開工動土，包括董事長賴史忠、副董事長林喬立、總執行長張文信、副總執行長莊永鑣、院長吳鏘亮、資深高專林明桂、特助賈漢生、建築師黃聲遠、建築師張秉鈞以及長照部等各單位主管同仁共襄盛舉，並藉由牧師的引領禱告及讚美的詩歌，祈求長照整合服務中心「年華大樓」及失智家屋「湧愛樓」興建工程順利進行。

▲門諾會醫療財團法人所屬相關機構同仁見證，長照整合服務中心「年華大樓及湧愛大樓」正式開工動土。



門諾會醫療財團法人董事長賴史忠表示，長照事工的核心與宗旨不只是服侍長者，更是對神的服侍，期勉每一位同仁，秉持著神給予的愛，用心照顧每一位長者，讓他們的晚年生活能夠過得安心有尊嚴。





總執行長張文信除了代表機構感謝社會各界對門諾的支持，也謝謝李宗盛先生的大愛。他說，李宗盛把媽媽當年節衣縮食留下的北投家屋出售，捐建門諾長照整合服務及人才培育中心大樓，並感念父親李仲年、母親潘雪華的愛而命名為「年華大樓」，這份傳承母愛照護偏鄉的精神，令人動容敬佩。此外，長期關懷老人不遺餘力的他，更協助門諾在年華大樓旁興建的失智團體家屋募集資金，同時為失智團體家屋大樓命名為湧愛大樓。



張文信進一步說，雖然李宗盛先生無法親自到場參加今天的奠基開工典禮，但衷心感謝李宗盛先生的好友賈漢生特助努力擘畫、牽線，以及娛樂界好朋友與相信音樂的力挺，並在前總執行長趙福厚及前董事長翁昭仁的協助與支持下，規劃了多場的藝文音樂餐會，讓募款活動順利圓滿，成就了李宗盛先生及社會各界的美意，並在眾人的見證下，門諾長照服務的拓展，將邁入新的里程碑。