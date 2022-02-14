營造台東親子遊憩環境　饒慶鈴：2年興建及整建8座兒童公園

▲縣長饒慶鈴出席知本公園落成及雨水下水道工程開工。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升居民生活品質及完善大知本地區生活圈，台東縣政府近年於大知本地區推動建設工作不餘遺力，14日分別舉行知本公園落成及知本雨水下水道開工典禮。與會貴賓及大知本地區各里長與鄉親熱烈參與，感謝縣府團隊關心地方建設及居民生活品質改善。

縣長饒慶鈴表示，知本公園今起開放環型步道等設施供民眾休憩使用，遊具則待安全驗證後，預計3月開放使用；另為改善大雨時淹水及積水情況，將建置長465公尺的雨水下水道箱涵，預計今年8月完成，並將提升知本地區雨水下水道系統實施率達4成。

饒慶鈴提到，為營造縣內親子遊憩環境，縣府爭取2億元經費，將在2年內興建及整建8座兒童公園，其中康樂站前廣場及史前花園工程已於1月開工，知本公園則於今日啟用，並開放環型步道、草皮、座椅等設施，而遊具部分，縣府已提前於工程發包後，立即向中央申請媒合檢驗公司進行驗證，待檢驗通過後最快3月即開放使用。

▲饒慶鈴表示，為改善大雨時淹水及積水情況，將建置長465公尺的雨水下水道箱涵。

建設處說明，知本公園的規劃以自然風格為主題，全案基地內無橡膠地墊，改以細礫石當緩衝材料力求透水及保水，設置環抱式山丘搭配磨石子溜滑梯，打造自然風貌景觀，另配置可促進兒童大肌肉發展的monkey bar（攀爬架）、多高度單槓、雙槓，適合大人小孩一起玩，並設有一座平衡木遊具供幼兒發展前庭覺系統，且設施選色採用柔和與自然景觀融合的顏色，植栽部分除保留原有大樹，並新種植19棵喬木（花旗木、鳳凰木、茄冬樹），期盼未來知本公園能成為綠蔭豐富的公園。

▲知本公園內遊具將待安全驗證後，才會正式開放使用。

啟用典禮結束後，饒慶鈴也隨即前往知本里雨水下水道工程的開工祈福典禮。饒慶鈴說明，在全球暖化造成極端氣候衝擊下，近年的短時強降雨發生頻率逐漸提升，前幾年知本地區淹水情形時有所聞，在縣府努力下進行改善措施，建置連接管以利蒐集排水等，目前已大幅改善淹水情形，但為未雨綢繆進一步改善暴雨時的排水問題，縣府於去年提報計畫，獲內政部營建署全額補助3117萬元進行雨水下水道建設，將新建置寬3公尺、高2公尺、長465公尺的雨水下水道箱涵，施工前知本地區雨水下水道系統實施率為3成4，預計今年8月完工後整體提升約5%，將可提升系統實施率達近4成，是雨水下水道系統工程大突破。

除了公園及雨水下水道，縣府近年於大知本地區推動建設工作不餘遺力，汙水下水道系統主要管線建置完畢，用戶接管戶數2033戶，且未來持續推動汙水下水道用戶接管工程，知本路三段及周圍巷道AC路面銑刨重鋪、知本溪辦理河川砂石清疏，龍馬大道工程持續進行中，未來將更努力持續推動建設工作。